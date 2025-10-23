Ludzie z natury są istotami społecznymi, a social media dla wielu osób są dziś nieodłączną częścią życia. Poszerzają nasze kontakty, umożliwiają relacje z ludźmi z całego świata, dają nam też dostęp do wiedzy, pomagają budować więzi, służą szybkiej wymianie informacji. Ale nadmierne lub niewłaściwe korzystanie z mediów społecznościowych może bardzo niekorzystnie odbić się na naszym zdrowiu psychicznym i mieć długotrwałe skutki.

Inni mają lepiej

O tym, że w mediach społecznościowych czyha na użytkowników wiele niebezpieczeństw, takich jak oszustwa finansowe, hejt czy cyberprzemoc, wiemy nie od dzisiaj. Ostrzegają przed nimi zarówno nauczyciele w szkołach, jak i plakaty w przestrzeniach publicznych. Ale poważnym problemem, o którym mówi się znacznie rzadziej, jest porównywanie się do innych. Osoby korzystające z Facebooka czy Instagrama często uważają, że inni użytkownicy są od nich szczęśliwsi.

Nierzadko możemy nawet nie być świadomi z tego, że oglądanie najlepszych momentów z życia znajomych sprawia, że zaczynamy odczuwać niepokój z powodu naszego wyglądu, stylu życia czy postępów w karierze. Możemy też porównywać się z osobami nie znanymi nam osobiście, takimi jak celebryci lub influencerzy. Wynikające z tego powodu przygnębienie może wpłynąć na wiele obszarów naszego życia, między innymi zwątpienie w siebie i swoje możliwości, niepewność uczuć w związku lub wątpliwości dotyczące kariery.

Szkodliwe czy pożyteczne?

W świecie nauki pojawia się coraz więcej badań dotyczących tego, kiedy i jak media społecznościowe pomagają w zdrowiu psychicznym i budowaniu więzi, a kiedy i jak szkodzą tym obszarom życia. Jednym z najważniejszych odkryć jest rola, jaką porównywanie się z innymi odgrywa w naszym korzystaniu z mediów społecznościowych. Obserwowanie na Facebooku czy Instagramie osób, które oceniamy (świadomie lub nieświadomie) jako lepsze od nas pod kluczowymi względami (wyglądu, statusu materialnego, związków, życia rodzinnego), często ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne, może również zwiększyć ryzyko depresji, lęków, negatywnego obrazu ciała, a nawet zaburzeń odżywiania.

Dzieje się tak, ponieważ kreowanie fałszywego życia w mediach społecznościowych dla lajków czy uzyskania jak największej liczby obserwujących może sprawić, że nasze niedociągnięcia lub zmagania w prawdziwym życiu będą się wydawać jeszcze trudniejsze i stracimy z oczu to, co prawdziwe.

Jak zerwać z porównywaniem się do innych?

Ogranicz korzystanie z mediów społecznościowych. Ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych do pół godziny dziennie może prowadzić do niższego poziomu lęku, depresji i poczucia samotności. Wniosek ten opiera się na badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Stanowym Iowa z udziałem dwustu trzydzieściorga studentów. Połowa z nich została poproszona o ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych do trzydziestu minut dziennie. Uzyskali oni niższe wyniki w zakresie lęku, depresji i samotności niż ich koledzy korzystający z social mediów bez ograniczeń. Możesz stworzyć sobie harmonogram korzystania z mediów społecznościowych, na przykład do pół godziny popołudniu lub wieczorem. Możesz też zrobić sobie całkowitą przerwę od social mediów, podczas której w ogóle nie będziesz się nimi interesować. Niektórym osobom pomaga weekendowy odpoczynek, podczas gdy innym może pomóc kilkutygodniowa lub nawet kilkumiesięczna przerwa. Zmień strony, które obserwujesz. Niektórym użytkownikom pomaga zmiana obserwowanych treści w mediach społecznościowych na bardziej pozytywne dla ich umysłu. Może to dotyczyć zaprzestania obserwowania osób, z którymi się porównujesz i obserwowania bardziej zróżnicowanego grona osób, na przykład o podobnych zainteresowaniach jak Twoje. Odsuwaj od siebie myśli, które zachęcają Cię do porównywania się z innymi. Aby przestać porównywać się z innymi, pomocne może być również wyćwiczenie swojej uważności podczas przeglądanych treści w social mediach. Zwróć uwagę na myśli, które towarzyszą Ci, gdy oglądasz czyjeś zdjęcia lub rolki, i oddalaj od siebie te o wydźwięku negatywnym. Możesz powiedzieć sobie coś w stylu: „Oni nie widzą całego mojego życia, a ja nie widzę całego ich” lub: „Media społecznościowe to tylko fragmenty wydarzeń, a ci ludzie mogą przechodzić przez coś, o czym nie mam pojęcia”. Angażuj się w aktywności, które wzmacniają twoją samoocenę. Budowanie poczucia własnej wartości opiera się również na aktywnościach, które poprawiają Twoje samopoczucie. Może to być uprawianie sportu, słuchanie muzyki, tworzenie sztuki, spędzanie czasu na łonie natury lub wolontariat. Hobby zawsze pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne, dlatego warto poświęcić się czemuś, co sprawia Ci realną przyjemność. Przebywaj z ludźmi, którzy korzystnie wpływają na Twoje zdrowie psychiczne. Spędzanie czasu z osobami, które mają pozytywny wpływ na Twoje życie, może być pomocne na wiele sposobów. Może nie tylko poprawić Twoje zdrowie psychiczne, ale w niektórych przypadkach także pomóc Ci uniknąć korzystania z mediów społecznościowych, a tym samym porównywania się z innymi. Podobnie, jeśli ktoś w Twoim życiu Cię dołuje lub sprawia, że ​​czujesz się źle, ustalenie granic może Ci pomóc. Jeśli brakuje Ci pozytywnego wsparcia ze strony najbliższych, grupy wsparcia (także online) i wszelkie inne możliwości poznawania nowych ludzi mogą być dobrym punktem wyjścia. Poproś o pomoc, jeśli nie umiesz zaprzestać porównywania się z innymi. Terapeuta może pomóc Ci przezwyciężyć negatywne myśli i wesprzeć Cię, abyś przestał porównywać się z innymi w mediach społecznościowych. Psycholog może również pomóc Ci w radzeniu sobie z niską samooceną, depresją, problemami w związkach, lękiem, trudnościami w spędzaniu czasu poza mediami społecznościowymi i innymi problemami. Jeśli tradycyjna terapia w gabinecie nie jest dla Ciebie komfortowa, zawsze możesz skorzystać z terapii online.

Życie na pokaz

Media społecznościowe służą nam na wielu płaszczyznach życia, jednak to od nas zależy, czy będą przydatnym narzędziem ułatwiającym nam pracę i kontakty z bliskimi, czy staną się źródłem naszego złego samopoczucia i cierpienia. Niska samoocena, negatywny obraz własnego ciała i podatność na choroby psychiczne często sprawiają, że ludzie chętniej szukają akceptacji i poczucia wspólnoty za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wyidealizowane życie influencerów oraz cyberprzemoc to główne przyczyny porównywania się z innymi w mediach społecznościowych i wynikających z nich negatywnych skutków: depresji, lęków, zaburzeń odżywiania, myśli samobójczych i tym podobnych. Tylko od nas zależy, czy będziemy korzystać z social mediów z rozwagą, czy pozwolimy im na niekontrolowane wtargnięcie do naszego życia.

