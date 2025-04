Na początku maja 2016 roku WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, wydało raport o 50 najbardziej zanieczyszczonych miastach w Unii Europejskiej. O zgrozo, aż 33 (czyli 66%) z nich… to miejscowości w Polsce! Najgorzej jest m.in. w Żywcu (pierwsze niechlubne miejsce na liście!), Pszczynie (drugie miejsce!), Krakowie, Rybniku, Katowicach, Nowym Sączu i Zakopanem, gdzie maksymalne stężenie pyłów w powietrzu jest przekroczone trzykrotnie. Przez smog co roku umiera przedwcześnie 40 tysięcy Polaków. Sprawdziliśmy – to tak, jakby przez dwanaście miesięcy wymarli wszyscy mieszkańcy takich miast jak Chojnice, Malbork czy Ciechanów!

Zanieczyszczenie powietrza to jednak nie tylko sprawa Polski – to problem globalny. Co roku na świecie z powodu smogu umiera 5,5 mln ludzi. Wśród najbardziej zaczadzonych miast naszego globu znajdują się na przykład: Moskwa, Nowe Delhi, Kair, Nowy Jork czy Pekin, gdzie mieszkańcy od lat noszą na twarzach ochronne maseczki.

Zanieczyszczenie powietrza w Europie, fot. WHO

Co to jest smog i co powoduje?



Smog to słowo pochodzące od angielskiego „smoke” (dym) i „fog” (mgła). Jest zanieczyszczeniem powietrza, w którego skład wchodzą szkodliwe związki chemiczne i pyły.

Smog może wywoływać astmę i jej napady, niektóre nowotwory (np. raka płuc) czy POChP – przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem przez kobiety w ciąży koreluje też z występowaniem autyzmu i powoduje zmniejszenie masy urodzeniowej płodu.

O tym, jak groźny jest smog, może świadczyć katastrofa, do której doszło w 1952 roku w Londynie. Pomiędzy 5 a 9 grudnia zanieczyszczenie powietrza doprowadziło tam do śmierci 4 tysięcy osób. Powód? Wzmożone spalanie węgla o niskiej jakości.

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce - czym oddychamy?

Smoghaton – technologie przeciw smogowi



Jak zwalczyć szkodliwy i wszechobecny smog? Młodzi przedsiębiorcy, naukowcy i wynalazcy będą pracować nad stworzeniem praktycznych i nowoczesnych rozwiązań, które mają pomóc w pozbyciu się zanieczyszczeń z powietrza. A wszystko to w ramach Smogathonu – corocznego wydarzenia, które odbędzie się między 26 a 28 listopada w Krakowie. W pierwszych dwóch dniach startupowcy mają zmierzyć się z mentorami – najlepszymi i międzynarodowymi specjalistami, a także potencjalnymi inwestorami, którzy będą weryfikować ich pomysły.

W wyniku tej akcji ma zostać wyłonionych 10 najlepszych projektów, które będą prezentowane na Gali Finałowej odbywającej się 28 listopada. To tam młodzi naukowcy będą musieli przedstawić swoje propozycje walki ze smogiem przed przedstawicielami miast, firm czy organizacji przeciwrządowych. Miejmy nadzieję, że Smogathon zakończy się sukcesem i wejściem w życie najlepszych pomysłów!

Dodajmy też, że rejestracja użytkowników już się rozpoczęła i potrwa do końca października. Swój projekt można zgłosić na stronie smogathon.com.

Kraków, fot. Fotolia

Nowe drzewa w walce ze smogiem



Aby zminimalizować zanieczyszczenie powietrza, warto zmniejszać zużycie konwencjonalnych paliw i unikać palenia w piecach węglem, drewnem i śmieciami. Zamiast tego eksperci polecają stawiać na zielone technologie (samochody elektryczne, odnawialne źródła energii, rower zamiast auta).

Zanim rozpocznie się kolejna edycja Smoghatonu, organizatorzy posadzą setki drzew w stolicy Małopolski, aby zwrócić uwagę na problem smogu oraz oczyścić krakowskie powietrze. Przykładowo przy ul. Lipskiej w Krakowie wyrośnie 20 drzew, a w Konarach pojawi się ich aż 215 (będą to m.in.: lipa holenderska, klon oraz jarząb szwedzki), a do tego powstanie tam – przy współpracy z Uniwersytetem Rolniczym i Bonifraterską Fundacją Dobroczynną – miejsce edukacji antysmogowej.

fot. Smogathon

– Zdecydowaliśmy się wykorzystać jedną z najlepszych technologii antysmogowych, którą dała nam sama matka natura. Chodzi oczywiście o drzewa. Filtrują powietrze, dają tlen, sprawiają że w mieście jest przyjemniej oraz piękniej – tłumaczy Maciej Ryś, organizator Smogathonu.

W akcję sadzenia drzew dla Krakowa może zaangażować się każdy. Do 27 września zbieranie dodatkowych funduszy prowadzone jest przez popularny portal crowdfundingowy PolakPotrafi.pl. Według nas naprawdę warto!

