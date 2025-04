W ostatnich dniach zima dała nam w kość. Co prawda nie było siarczystego mrozu, bo temperatura oscylowała w okolicy 0 st. C, ale marznący deszcz i mgły skutecznie uprzykrzyły nam życie. Kto zaliczył kolejnego tej zimy "orła"? Ręka do góry!

Będzie cieplej

W najbliższych dniach temperatura utrzyma się na dotychczasowym poziomie - będzie wahała się od -4 st. C do 3 st. C.

Poniedziałek w wielu regionach będzie nadal pochmurny, jednak miejscami spodziewane są przejaśnienie. Możliwe, że pojawi się nawet niewidziane od dawna słońce. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 0 do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który może wzmagać uczucie chłodu.

Kolejne dni nie zapowiadają się wyjątkowo pogodnie. Wtorek upłynie pod znakiem zachmurzenia i niewielkich opadów śniegu. Jednak w drugiej części tygodnia spodziewamy się miejscowych przejaśnień i mamy nadzieję, że zza chmur wyjdzie wyczekiwane przez nas słońce.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że w drugiej połowie tygodnia, wraz ze słońcem, powrócą mrozy. Temperatura w nocy przy gruncie może sięgnąć nawet poniżej -10 stopni C.

Służby bezpieczeństwa apelują o zwracanie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze i dzieci, które są najbardziej narażone na zimno. Reagujmy również na widok osób, które zasnęły na powietrzu, będąc pod wpływem alkoholu. Nie bądźmy obojętni!

W sezonie zimowym z wychłodzenia umiera średnio ok. 80 osób. Możemy im pomóc, wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 112.

