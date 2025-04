Cudze chwalicie, swego nie znacie - jak często powtarzamy te słowa z myślą o naukowcach, gwiazdach kina, przedsiębiorcach. Aktualnie poddajemy się w Polsce pozytywnemu trendowi "dobre, bo polskie" i chwalimy rodzime produkty, rozsławiamy sukcesy Polaków. Czemu by nie wspomnieć tych, którzy już odeszli, ale zapisali się na kartach historii złotymi zgłoskami?

Mamy prawo być dumni z aktualnych polskich osiągnięć. Warto tego nie przegapić i odnotować nazwiska, o których być może twoje dzieci i wnuki będą uczyć się szkole.

Historia pokazuje nam, że wielu naszych rodaków zaistniało w świecie, a my nawet nie wiedzieliśmy, że mieli oni polskie korzenie. Przykład? Paul Newman, błękitnooki aktor z "Kotki na gorącym blaszanym dachu", laureat Oscara. TEN Max Factor ( a właść. Maksymilian vel Michaił Faktor vel Faktorowicz), założyciel marki, którą kochają kobiety na całym świecie. Lauren Bacall (nazwisko zmienione....), której spojrzenie przeszło do historii kina i niski głos, który oczarował miliony widzów.

Takich postaci wielkiego formatu o polskich korzeniach było więcej. My przedstawiamy kilkoro z nich, ich zdumiewające historie i osiągnięcia. Wiedziałyście, że w ich żyłach płynęła polska krew?

1. Bracia Warnerowie, założyciele Warner Bros.

Tak, to bracia z Polski stworzyli Królika Bugsa, Przygody Robin Hooda czy Bonnie i Clyde'a. Kultowe, znane nam produkcje są dziełem filmowego giganta, czyli wytwórni Warner Bros., którą przed 88 laty założyli bracia Albert, Sam, Harry i Jacek. Byli żydowskimi imigrantami urodzonymi w Krasnosielcu w powiecie makowskim na Mazowszu jako: Aaron, Szmul i Hirsz Wonsal. Jacek urodził się w Kanadzie jako Itzhak Wonsal. W realizacji ich amerykańskiego snu pomógł projektor, który kupili, zastawiając w lombardzie zegarek ojca oraz sprzedając rodzinny majątek w postaci konia o imieniu Bob. 20 lat później założyli wytwórnię filmową, która stworzyła pierwszy udźwiękowiony film. Bracia byli bardzo zżyci i trzymali się razem. Nigdy nie zapomnieli o swoich korzeniach i doceniali każdą pracę i każdy grosz. Dlatego też nie zawahali się wesprzeć finansowo amerykańskiej armii podczas II wojny światowej, czy wspomagać organizacje humanitarne. Każdy z nich był wyjątkową osobowością.

warnerbros.com

2. Helena Rubinstein, rekin kosmetycznego biznesu

Kiedy odeszła w 1956 roku, nagłówki gazet były pełne informacji o tym że jej fortuna opiewała na kwotę 100 mln $. Jakim cudem biedna Żydówka z krakowskiego Kazimierza została właścicielką największego kosmetycznego imperium?

Nie ma brzydkich kobiet, są tylko leniwe - H. Rubinstein

Przyszła na świat w mroźny grudniowy dzień w Krakowie, przy ulicy Szerokiej 14 pod numerem 4. Chaje Rubinstein, bo tak została nazwana, była najstarszą z 8 córek Gitel i Herzela Rubinsteinów. Nastoletnia Chaja pomagała ojcu w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Wieczorami pracowała w kuchni i opiekowała się rodzeństwem. Była niska, przeciętnej urody, krępej sylwetki. Ojciec chciał ją wydać za dwukrotnie starszego, majętnego wdowca. Powiedziała "nie" i wieku 18 lat udała się w podróż do wuja, do Australii. Zaczęła pracę w aptece. Jej uroda, delikatna brzoskwiniowa cera, budziła ciekawość. Żydówka stwierdziła, że słoiczki z kremem przysyłane przez matkę z rodzinnego Krakowa mogą stać się pomysłem na biznes w Australii. Młoda kosmetyczka myśli nawet o marketingu i dlatego specyfik nazywa tajemniczo "Valaze". Dbała o PR, mówiła o swojej ciekawej historii życia, zaczęła współpracować z chemikami i kosmetologami.

"Kobiety nie kupią niczego, co będzie za tanie" - mówiła i wiedziała, że to prawda. Maleńkie pojemności kremów sprzedawała za krocie. Czas wojny był dla niej szczególnie trudny - Helena Rubinstein traci część rodziny i europejski dorobek, na który pracowała. Otworzyła się na wolny rynek amerykański i tam udzielała mase wywiadów, które kochała, otworzyła butiki, promowała markę. Umarła 1 kwietnia 1965 roku w wieku 95 lat, w swoim nowojorskim apartamencie, pragnąc, by jej imperium przetrwało przynajmniej 300 lat.

helenarubinstein.com

3. Paul Newman, najbardziej błękitne oczy Hollywood

Paul urodził się w Shaker Heights na przedmieściach Cleveland. Był najmłodszym dzieckiem Theresy i Arthura Newmana, właściciela sklepu ze sprzętem sportowym. Matka (właśc. Terézia Fecková) pochodziła ze Słowacji z miejscowości Ptičie, a ojciec był potomkiem żydowskich emigrantów z Polski. Newman zamarzył o graniu w teatrze, czego nie akceptował jego ojciec i zmarł, zanim syn osiągnął sukcs. Swoim talentem i urodą Paul Newman mógł mieć świat u swych stóp. Nie chciał. Nie lubił robić wokół siebie zamieszania. Choć był zabójczo przystojny, nie znosił, kiedy ludzie wpatrywali się w niego.

Kiedy ktoś mówił: »No, pokaż te dwa błękity«, miałem ochotę wyjąć oczy i podać mu je do ręki - Paul Newman.

Dlatego też nosił ciemne okulary. Został dostrzeżony w 1956 roku po roli w telewizyjnym "The Battler", w którym zastąpił tragicznie zmarłego Jamesa Deana. Prasa okrzyknęła go wówczas godnym następcą Deana. Najczęściej grywał desperatów, awanturników, hazardzistów. Mężczyzn agresywnych i nieprzystosowanych. Swoje odwrotności. Dwie najsłynniejsze kreacje stworzył u boku Roberta Redforda w filmach "Butch Cassidy i Sundance Kid" oraz "Żądło". O duecie Redford–Newman mówiono "najlepsza aktorska chemia w historii kina". Najbardziej zapada w pamięć jego duet z Elizabeth Taylor w "Kotce na gorącym blaszanym dachu". Choć trudno w to uwierzyć, pierwszego Oscara za rolę Newman otrzymał dopiero, gdy miał 62 lata (za rolę w filmie "Kolor pieniędzy"). Było to tym bardziej zaskakujące, że rok wcześniej odebrał złotą statuetkę za całokształt twórczości, co tradycyjnie oznaczałoby koniec kariery. Ale nie w przypadku Newmana, który nigdy nie czuł się odsunięty od kina czy zapomniany.

Kadr z filmu "Kotka na gorącym blaszanym dachu" - ONS.pl

4. Max Factor - "Nie rodzisz się glamour. Stajesz się glamour"

Zapytana na ulicy o miejsce powstania kosmetycznej marki czy o znaczenie nazwy, pewnie nie wiedziałabyś, że chodzi o Polaka żydowskiego pochodzenia, którego korzenie sięgają Zduńskiej Woli. Urodził się w 1872 roku w bardzo skromnej rodzinie. Pod koniec XIX wieku założył mały sklepik drogeryjno-perukarski na przedmieściach Moskwy. Sprzedawał kosmetyki, zaplatał peruki dla arystokracji, ale czuł się jak niewolnik tego fachu.Po latach powiedział "Byłem tylko stworzeniem, które miało upiększać dwór". Przeniósł się do Nowego Jorku, który wydawał mu się hałaśliwy, obcy, nieprzyjazny. Dostrzeżono go. Został charakteryzatorem największych gwiazd teatru i filmu. W 1907 roku otworzył sklep podobny do tego w Moskwie. Wynalazł podkład w kilkunastu odcieniach (formułę i opakowanie) głównie z powodu narastających potrzeb przemysłu filmowego. Charakteryzował Charlie Chaplina, Franka Sinatrę, Johna Wayne'a czy Ritę Hayworth (jej rudy kolor włosów to jego pomysł) Max Factor, skrót imienia i nazwiska, stał się jego pseudonimem i nazwą firmy, która po dziś dzień święci triumfy.

maxfactor.com

5. Lauren Bacall, najbardziej zmysłowa i tajemnicza spośród gwiazd

Rodzice Bacall (właść. Betty Joan Persky) byli żydowskimi imigrantami o polsko-rumuńskich korzeniach, a ona sama była spokrewniona z byłym prezydentem Izraela Szimonem Peresem, urodzonym w Polsce. Aktorka urodziła się w Nowym Jorku i tam też zmarła. Grała także w wielu głośnych filmach u boku innych gwiazd Hollywood: zaprzyjaźniła się Marylin Monroe ("Jak poślubić milionera"), grała z Kirkiem Douglasem ("Mody człowiek z trąbką"), Gregorym Peckiem ("Żona modna"). Była żoną Humphreya Bogarta, z którym poznała się jako 19-latka w 1944 r. na planie swojego debiutu "Mieć i nie mieć". Wyszła za starszego o 25 lat gwiazdora kina rok później i byli razem przez 12 lat - aż do jego śmierci. To była miłość, o której mówili wszyscy i której zazdrościł im wówczas każdy. Romantyczna historia mistrza i wpatrzonej w niego uczennicy. Po latach mówiła, że był jej inspiracją i mentorem, miłością życia. W 2010 roku odebrała statuetkę Oscara za całokształt twórczości, 4 lata później zmarła w wieku 89 lat.

Kadr z filmu "Jak poślubić milionera" - Pinterest

6. Stanley Kubrick

"Odyseja Kosmiczna", "Lśnienie", "Mechaniczna Pomarańcza", "Oczy szeroko zamknięte" - między innymi te dzieła zapewniły Stanleyowi Kubrickowi pozycję czołowego amerykańskiego reżysera. Pochodził z rodziny żydów: jego dziadek, Eliasz Kubrik, przyszedł na świat 25 listopada 1877 w galicyjskiej Probużnie (obecnie Ukraina, wcześniej II Rzeczpospolita Polska) i 25 lat później wyemigrował za ocean. Losy rodziny były związane z Nowym Jorkiem. Filmy Kubricka są dziś drobiazgowo analizowane przez filmoznawców, krytyków filmowych i kinomanów. Po kilkanaście razy oglądają jego dzieła i znajdują w nich kolejne reżyserskie smaczki i zdumiewające rozwiązania fabularne. Stanley Kubrick przyznał się do współautorstwa kłamstwa - sfilmowania fałszywego lądowania na Księżycu.

Dokonałem ogromnego oszustwa na amerykańskiej opinii publicznej, o czym zamierzam teraz szczegółowo opowiedzieć, zrobiłem to z udziałem rządu USA i NASA, lądowania na Księżycu zostały sfałszowane, wszystkie lądowania zostały sfałszowane, a ja jestem osobą, która je sfilmowała.