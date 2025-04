Od momentu wprowadzenia przepisów dotyczących zakazu handlu w niedziele, stale pojawiają się głosy mówiące, że nie jest do dobry pomysł. I faktycznie, nowe przepisy zamiast pomóc małym przedsiębiorcom, często jeszcze bardziej ich pogrążyły. Mimo to regulacje są coraz ostrzejsze. W tym roku niedziel handlowych było zaledwie 7 - przyszły będzie wyglądał tak samo.

Kolejne sieci zastanawiają się, co zrobić, by ten zakaz handlu obejść. Żabki działają na zasadzie franczyzy, dzięki czemu za kasą może stanąć właściciel i są zarejestrowane jako placówki pocztowe. Ostatnio właśnie jako miejsce z usługami pocztowymi zarejestrowała się sieć sklepów Dino. Teraz do grona sklepów otwartych w niedziele planuje dołączyć kolejny gigant - Biedronka.

Biedronki będą otwarte w każdą niedzielę?

Jak donosi portal Business Insider, pierwszy sklep Biedronki nowego typu został już otwarty - sklep franczyzowy sieci z owadem powstał w Dobrzycy, leżącej w województwie wielkopolskim miejscowości w okolicy Kalisza. Z informacji potwierdzonych przez biuro prasowe sieci wynika, że ten sklep będzie otwarty również w niedziele - podobnie jak kolejne punkty otwierane na tych samych zasadach.

Biedronka już jesienią ubiegłego roku ogłosiła nową strategię związaną ze sklepami franczyzowymi. Póki co z ponad 3000 sklepów sieci w całej Polsce zaledwie 7 było czynnych przez 7 dni w tygodniu.

Nowy typ sklepów czeka jeszcze jedna ważna zmiana - nie wiadomo jeszcze, na jakiej podstawie będą mogły funkcjonować w niedziele. Wiadomo, że jedna osoba nie byłaby w stanie pracować sama w tak wielkim sklepie jak Biedronka. Punkty franczyzowe będą mogły być jednak zarejestrowane jako punkty pocztowe, tak jak jest w przypadku Żabek.

Zakaz handlu nie dotyczy również stacji benzynowych, aptek i punktów aptecznych oraz kiosków i salonów prasowych.

Źródło: businessinsider.com.pl

