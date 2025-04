Chociaż każda kobieta ma wyznaczony – przynajmniej orientacyjnie – termin porodu, to dzień, w którym urodzi się jej dziecko, jest w zasadzie wielką niewiadomą. Szacuje się bowiem, że około 10% maluchów to wcześniaki, a pewien odsetek dzieci rodzi się znacznie później, niż szacowali lekarze. To jednak – w pewnym sensie – noworodek decyduje, kiedy przyjdzie na świat. Proces, który za to odpowiada, jest fascynujący!

Mamo, to już!

Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego zaczęłaś rodzić akurat W TYM momencie? Co sprawiło, że odeszły ci wody płodowe? Jedno jest pewne: my, kobiety, nie możemy kontrolować tego procesu. Możemy jedynie mu się poddać. Steruje nim zaś… nasze dziecko.

Tak, tak – to noworodek decyduje o terminie porodu. Jedna z teorii głosi, że jego mózg wysyła przed porodem sygnały angażujące hormony, które powodują skurcze macicy i rozwieranie szyjki.

W tym procesie ogromną rolę grają też płuca malucha: badacze z Uniwersytetu w Teksasie odkryli, że tuż przed porodem uwalniają się w nich składniki powierzchniowo czynne, które umożliwiają dziecku późniejsze oddychanie poza organizmem matki. Będąc w macicy bowiem, maluch ma płuca wypełnione częściowo płynem owodniowym, a matka dostarcza mu tlen poprzez pępowinę i łożysko. To właśnie uwolnienie wspomnianych substancji sprawia, że zaczyna się poród.

Przypuszczamy, że naukowcy odkryją w przyszłości jeszcze wiele podobnych „smaczków” związanych z przyjściem dziecka na świat. Poród to bowiem niezwykle skomplikowany, ale i intrygujący proces, a wiele wskazuje na to, że nie odkryliśmy go jeszcze w pełni!

