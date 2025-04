Od wczoraj w całej Polsce kolejni przedsiębiorcy dołączają do akcji #otwieraMY i wbrew obowiązującym obostrzeniom, w wyrazie buntu wobec braku jakiekolwiek znaczącej pomocy, otwierają restauracje, bary i siłownie. Branża gastronomiczna oraz fitness są najdłużej zamkniętymi sektorami gospodarki. Szacuje się, że znaczna część biznesów niestety nie podniesie się po tym upadku.

Sygnały świadczące o tym, że rząd powoli ugina się pod naciskiem przedsiębiorców, pojawiają się już od dłuższego czasu. Już teraz rząd zapowiada, że przy sprzyjających warunkach od lutego możemy spodziewać się złagodzenia obostrzeń. Do tej pory utrzymywał jednak, że siłownie i restauracje zostaną ponownie otwarte dopiero w ostatniej kolejności.

Hotele, siłownie i restauracje otwarte w lutym?

Wiele wskazuje jednak na to, że mimo wszystko rządzący zmienili zdanie - mógł mieć na to wpływ protest przedsiębiorców, którzy otwierają lokale. Podczas wczorajszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że już w lutym prawdopodobnie odmrożone zostaną te sektory gospodarki, które kryzys dotknął najbardziej. Mowa tu między innymi o branży gastronomicznej, fitness oraz hotelarskiej.

Dlaczego zostały one zamknięte w pierwszej kolejności? Jak tłumaczy szef rządu, eksperci twierdzą, że to właśnie w tych miejscach najłatwiej o zakażenie koronawirusem. Mimo to nie zostały zamknięte kościoły, a galerie handlowe były otwarte znacznie dłużej.

Jak jednak podkreśla premier, otwarcie zamkniętych branż będzie możliwe, jeśli nie wzrośnie liczba zachorowań na COVID-19 oraz liczba zgonów. Wpływ na odmrożenie gospodarki będzie miało także tempo szczepień. Mateusz Morawiecki zapowiedział też, że już niedługo rozpoczną się rozmowy z ekspertami, podczas których zostaną ustalone dokładne warunki sanitarne, które będą musiały spełnić m.in. restauracje i siłownie.

