To sieć inna, niż te, które znamy. Większość centralizuje się i szuka większych miast. Action, holenderska sieć, chce osadzić w mniejszych punktach, ale ma w ofercie coś, czego nie mają inne dyskonty!

Ich strategia polega na odnalezieniu miejsc, które jeszcze nie zostały obwarowane przez Biedronkę czy Lidl. Sklepem będą mogli cieszyć się mieszkańcy Leszna. Kolejne placówki pojawią się jednak z czasem w Głogowie, Legnicy, Wałbrzychu, Świdnicy i Lubaniu.

Sklep Action w Polsce

Action odnosi sukces we wszystkich krajach, w których się pojawia. W 2016 firma sprzedała swoje produkty za kwotę 2,7 mld euro. Wchodząc do sklepu, znajdziemy 6 tys. artykułów.Poza sklepem stacjonarnym mamy dostęp do polskiej wersji strony internetowej action.com. Tam już teraz znajdziecie produkty w ich asortymencie: kosmetyki, zabawki, a ponadto tekstylia, wyroby szklane i innego rodzaju akcesoria. Wszystko w bardzo przystępnej cenie: zobacz galerię z przykładami produktów i cen! Co wybrałyśmy?

