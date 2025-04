Pierwsze skojarzenie z Seulem i Koreą Południową? Kia, Daewoo Lanos, Samsung i taekwondo. Drugie? K-pop, kimchi, owoce morza, koreański makijaż i...

Kolejnych dostarczą wam Piotr Wojtasik, szef działu wideo Viva.pl i jego niezawodny operator Marcin Ziółko.

6 krajów w 5 dni za 1000 złotych. Oczywiście, że się da!

Piotr poleciał do Seulu jako jeden z pierwszych pasażerów z Polski lotem bezpośrednim. LOT niedawno otworzył bowiem takie połączenia ze stolicą Korei Południowej. Na pokładzie oprócz ekipy dziennikarzy był też minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który leciał na spotkanie z premierem Korei Południowej.

Piotr opowiada, co się działo w dniu wylotu do Seulu