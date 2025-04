Do wypadku doszło w sobotnie popołudnie w Hongkongu. W galerii handlowej Mong Kok zawiódł mechanizm obsługujący ruchome schody, które zamiast w górę, przesunęły się z dużą prędkością w dół. Przemieszczający się schodami ludzie zaczęli na siebie wpadać. Wiadomo, że 18 osób jest rannych, a jeden mężczyzna ma poważne obrażenia głowy. Całe zdarzenie trwało zaledwie chwilę.

Władze galerii zapewniają, że ruchome schody były odpowiednio zabezpieczone. Trwają prace nad ustalenie przyczyn wypadku.

Wypadek w galerii w Hongkongu

Całe zdarzenie wyglądało na prawdę przerażająco, tym bardziej, że schody były wysokie. Dodatkowo przerażający jest fakt, że do wypadku doszło w sobotę, a więc w dniu, kiedy zwykle w galerii handlowej jest znacznie więcej osób, niż w ciągu tygodnia. Jak widać na załączonym video, schody nienaturalnie szybko zaczęły poruszać się w dół, przez co wiele osób straciło równowagę. Wypadek spowodował spore zamieszanie, tym bardziej, że do dziś nie wiadomo, dlaczego schody zmieniły swój naturalny bieg i jak to możliwe, że przemieszczały się z tak dużą prędkością.

Lepsze tradycyjne, niż ruchome

Chociaż zdarzenie wywołał mocne poruszenie, to wśród internautów pojawiło się już mnóstwo ironicznych komentarzy. Wielu wyśmiewa zaistniałą sytuację, sugerując, że dla zdrowotności lepie wybierać tradycyjne schody, a nie te, którymi zarządza technologia.