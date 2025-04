Whitney Kittrell 3 lata temu została samotną matką. Od tego czasu sama wychowuje dwójkę dzieci: syna i córkę. Zdjęcie, które opublikowała niedawno na swoim profilu na Facebooku wraz ze wzruszającą historią, urzekło tysiące internautów.

To jest moja mama i mój tata w jednej osobie



Syn Whitney, który chodzi do zerówki, przyniósł jej niedawno ulotkę informującą o organizowanej na terenie placówki imprezie dla dzieci i ich ojców. Chłopiec nie chciał nawet słyszeć o tym, by iść na zabawę z dziadkiem i zachęcał mamę, by towarzyszyła mu w tym dniu.

Odkąd zostałam samotną matką, ponad 3 lata temu, przyrzekłam sobie ze zrobię wszystko, aby dać dzieciom normalne życie, takie jakie mają ich rówieśnicy, nawet jeśli miałabym wyjść poza swoją strefę komfortu. Kiedy mój syn przyszedł z kawałkiem papieru z zaproszeniem na imprezę z udziałem ojców, zrobiło mi się smutno. W końcu powiedziałam mu, ze jeśli chce, może zaprosić swojego dziadka. Popatrzył na mnie, uśmiechnął się i odpowiedział – chcę abyś ty ze mną poszła, jesteś moją mamą i tatą. Niewiele myśląc, włożyłam ubrania mojego ojca, narysowałam sobie zarost na twarzy i poszłam z moim kochanym synem na śniadanie dla ojców. Byłam trochę zawstydzona, ale nie mogłam postąpić inaczej. Kiedy synek zaczął przedstawiać mnie swoim małym przyjaciołom, słowami – to jest moja mama, jest także moim tatą, więc przeszedłem z nią – poczułam się dużo lepiej. Staram się najlepiej jak mogę, aby czuły się kochane i niczego im nie brakowało, czasem się zastanawiam czy daję radę. Kiedy odchodziłam syn rzucił mi się na szyję i wyszeptał do ucha – mamo, dziękuję że jesteś przy mnie i tyle dla mnie robisz, kocham cię – pocałował mnie w szyję i pobiegł. Mam nadzieję że zapamięta ten dzień, bo ja na pewno nie zapomnę jego słodkich słów… – opisywała na Facebooku.

Zdjęcie, które zamieściła w sieci, błyskawicznie stało się hitem. Jak bowiem nie czuć sympatii do kobiety, która tak bardzo stara się zapewnić szczęście swoim dzieciom, nawet jeśli oznacza to pełnienie podwójnej roli rodzica?

