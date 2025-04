Doskonale pamiętamy wiosenny lockdown, w tym całkowite zamknięcie salonów fryzjerskch i kosmetycznych. Przedsiębiorcy, którzy mimo zakazu decydowali się na świadczenie usług fryzjerskich, narażali się na wysokie kary finansowe. Przykładem może tu być choćby fryzjerka, na którą nałożono grzywnę 30 tys. zł. za to, że obsługiwała klientów.

Salony fryzjerskie szykują się na ponowny lockdown

Wiele osób przewiduje, że rosnąca liczba zakażeń koronawirusem spowoduje kolejny krok rządu, a salony fryzjerskie i kosmetyczne znów będą musiały się zamknąć.

Akcja „Idź do fryzjera” zapoczątkowana przez jedną z partii politycznych sugeruje, że zamknięcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych jest bliższe, niż może się wydawać.

Rządzący już w zeszły piątek mieli ogłosić zamknięcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych, ale w ostatniej chwili się z tego wycofali, ale docierają do nas wyraźne informacje, że to było tylko chwilowe wstrzymanie wyroku. - czytamy w komunikacie Konfederacji.

To niejedyny głos zapowiadający rychły lockdown. Salony fryzjerskie, barberskie i kosmetyczne już zapraszają klientów na „ostatnie przed zamknięciem” wizyty.

Zamknięcie salonów fryzjerskich to wielki cios dla przedsiębiorców, choć ci, mimo prowadzonej działalności już we wrześniu zauważyli, że ruch zaczął drastycznie spadać. Jeśli spadnie do zera, dla wielu z nich może oznaczać to upadłość.

Czy rząd zdecyduje o zamknięciu branży beauty?

Rząd nie wyklucza takiego scenariusza. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że wszelkie nowe ograniczenia komunikowane są w czwartki.

Może się okazać, że już jutro zapadnie decyzja o zamknięciu salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Z dnia na dzień - jak miało to miejsce w przypadku siłowni.

Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 18 820 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 oraz współistnienia COVID-19 z innymi chorobami zmarło 236 osób. To więcej niż poprzedniej doby, kiedy poinformowano o 16 300 zakażeniach.

