Echa, wokół zmian w prawie aborcyjnym, nie milkną. M.in. dzięki wczorajszemu protestowi kobiet nazwanemu "czarnym poniedziałkiem". Protest ten minister spraw wewnętrznych, Witold Waszczykowski, skomentował jednym słowem: kpina. I dodał: "Niech się bawią. Jeśli ktoś uważa, że nie ma większych zmartwień w Polsce w tej chwili, to proszę bardzo". Jego zdaniem "happeningi" i "głupkowate hasła" nie są odpowiednią formą, by "rozmawiać na temat życia i śmierci".

Do kobiet, które nie interesują się polityką

Wypowiedź Ministra Waszczykowskiego nie uszła uwadze premier Beacie Szydło. I co się okazuje? Że PiS odcina się od tej wypowiedzi.

Beata Szydło dodała również, że rząd PiS nie pracował i nie pracuje nad żadnym prawem zmieniającym aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ustawodawstwa związanego z prawem aborcyjnym w Polsce. Szefowa rządu przypomniała, że projekt obywatelski "Stop Aborcji" został skierowany do dalszych prac sejmowych. Pod uwagę brany był również drugi projekt "Ratujmy kobiety", który został w pierwszym głosowaniu odrzucony. Premier dodała: