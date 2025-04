Ryan Gosling za miesiąc kończy 36 lat i jest jednym z najgorętszych facetów w Hollywood. A nie zawsze tak było! Karierę zaczynał w Mickey Mouse Club u boku Britney Spears, Christiny Aguilery i Justina Timberlake. Zapowiadał się raczej na błazna niż łamacza serc. Teraz jest czymś pomiędzy.

Jeden z najcenniejszych nabytków Hollywood

Ten przystojny Kanadyjczyk udowodnił, że ma szeroki wachlarz umiejętności aktorskich. Potrafi zagrać w komedii, w filmie akcji, a także ambitnym kinie alternatywnym. Potrafi również reżyserować. Ma dwójkę dzieci z piękną i starszą od siebie o 6 lat Evą Mendes. Był już nominowany do Oscara i aż 3 nagród Złotego Globu.

Kochałyśmy go za wyjątkową rolę w "Fanatyku", który pokazał, że przystojny blondyn ma również talent. Uwielbiałyśmy go jako romantycznego Noaha w "Pamiętniku", bezkompromisowego kierowcę w "Drive" i głupkowatego Hollanda March w "The Nice Guys". Już nie możemy doczekać się kolejnych hitów!

Kadr z filmu "Drugie Oblicze" - fot. ONS.pl

16 rzeczy, których nie wiesz o Ryanie Goslingu:

Ryan ma francuskie, kanadyjskie, angielskie, szkockie i niemieckie korzenie, Koledzy w szkole znęcali się nad nim dlatego jego mama uczyła go w domu, Ma ukochanego psa imieniem George, Jego ulubiony film to "Na wschód od Edenu" z 1955 roku, Był w związkach z Sandrą Bullock i Rachel McAdams. Oba romanse nastąpiły po grze we wspólnych filmach - "Śmiertelna Wyliczanka" i "Pamiętnik", W szkole miał ksywkę "Trouble" - "Kłopot", Jego córki nazywają się: Esmeralda Amada Gosling i Amada Lee Gosling, Za rolę w "The Nice Guys" u boku Russella Crowe'a zarobił ponad 7 mln $, Ma 184 cm wzrostu, W 2005 na kilka miesięcy wyprowadził się do Czadu, gdzie zaangażował się w pomoc dla Darfuru, Wykupił Jeepa Cheerokie, którym jeździł bohater, którego zagrał w filmie "Śmiertelna wyliczanka", Na lewym ramieniu ma tatuaż - dosyć nieudany, który zrobił sobie własnoręcznie, Jest czynnie zaangażowany w wiele akcji charytatywnych - PETA, Invisible Children, SickKids Foundation. A także AIS research, Wychowywał się w wierze mormońskiej, Jest współwłaścicielem marokańskiej knajpy w Beverly Hills, Ryan jest również utalentowanym wokalistą i muzykiem.