Filozofia koncernu P&G w odniesieniu do tego, jak tworzyć przestrzenie biurowe dla swoich pracowników, jest prosta. Polega ona na tym, by wszystkie osoby zatrudnione w firmie miały równe szanse do tego, by się rozwijać i odnosić sukcesy. Dzięki tej możliwości pracownicy mogą przyczynić się do rozwoju firmy, tworząc kreatywne i inkluzywne innowacje w produktach, usługach i komunikacji prowadzonej przez P&G.

Reklama

Nie byłoby to możliwe bez wspólnej przestrzeni biurowej, która uwzględnia potrzeby wszystkich pracowników w równym stopniu. Takie miejsce pracy wspiera rozwój talentów, buduje zaufanie i staje się platformą dla innowacji. Bo kiedy każdy może działać na swój sposób – powstają pomysły, które służą wszystkim. Tak właśnie jest w przypadku biura P&G Warsaw Hub mieszczącego się na warszawskim Targówku.

Mat. prasowe

Przestrzeń dopasowana do każdego stylu pracy

Dobrze zaprojektowane biuro to takie, które umożliwia pracę w skupieniu, w ciszy lub podczas kreatywnych burz mózgów. Takie właśnie jest warszawskie biuro P&G Warsaw Hub. Ma ono powierzchnię ponad 8000 m² i łączy nowoczesne rozwiązania architektoniczne ze zrozumieniem zmieniających się modeli pracy.

P&G Warsaw Hub zapewnia pracownikom różnorodne strefy: od indywidualnych stanowisk z biurkami, przez ciche kabiny do pracy w skupieniu (ważne m.in. dla osób neuroatypowych, dla których trudnością może być praca w gwarze typowym dla przestrzeni open space), po sale spotkań, przestrzenie kreatywne i duże stoły wspólne, które sprzyjają integracji i współpracy zespołowej.

Wspieranie kultury przynależności

Biuro zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej dostępności dla wszystkich pracowników – zarówno fizycznej, jak i sensorycznej. Znajdują się tu rampy i szerokie przejścia ułatwiające poruszanie się osobom z ograniczoną mobilnością, oznaczenia w alfabecie Braille’a na salach konferencyjnych oraz informacje dotykowe na podłogach, które pomagają w orientacji osobom niedowidzącym. W recepcji zainstalowano pętlę indukcyjną, wspierającą komunikację z osobami słabosłyszącymi.

Mat. prasowe

Szereg udogodnień

Inkluzywna przestrzeń to nie tylko udogodnienia komunikacyjne, ale też troska o dobre samopoczucie pracowników. W warszawskim biurze P&G dostępna jest siłownia z zespołem trenerów personalnych, gabinet masażu, zewnętrzna strefa relaksu z zielenią, stołem do ping-ponga i bilardem, a także kawiarnia Café 1837. Wszystko po to, by wspierać dobrostan pracowników i wzmacniać ich codzienne zaangażowanie.

Inkluzywna przestrzeń biurowa to nie pojedynczy projekt, lecz element globalnej strategii P&G. Nie tylko w Warszawie, ale we wszystkich biurach na świecie firma konsekwentnie wdraża podejście oparte na projektowaniu uniwersalnym, które wspiera dostępność i sprzyja inkluzywności.

Człowiek w centrum uwagi

P&G dba o inkluzywność nie tylko wobec swoich pracowników, ale także konsumentów. Każde nowe rozwiązanie produktowe zaczyna się od pytania, w jaki sposób użytkownicy będą z niego korzystać i jakie bariery mogą napotkać. Dlatego marki należące do P&G rozwijają funkcjonalne, intuicyjne rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby różnych grup – niezależnie od ich stylu życia. Przykładem tego podejścia jest marka Ariel, która tworzy kapsułki do prania Ariel Pods, dostępne w innowacyjnym, kartonowym opakowaniu SECURECLIC®. Opakowanie to można łatwo otworzyć jedną ręką dorosłego człowieka, co jest wygodnym rozwiązaniem dla osób z ograniczoną ruchomością, osób starszych czy zabieganych rodziców. Dzięki zastosowaniu technologii NaviLens i wyczuwalnych dotykiem oznaczeń opakowanie stało się łatwe w obsłudze dla osób z zaburzeniami wzroku. Marka testuje również zastosowanie dostępnych kodów QR, które służą jako przewodnik po produkcie.

Za tymi innowacjami stoją różnorodne zespoły, których siłą napędową jest inkluzywne środowisko pracy. To właśnie dzięki niemu powstają produkty dostępne, przemyślane i naprawdę użyteczne dla każdego.

Reklama

Materiał promocyjny marki P&G