Aby jeździć rowerem należy mieć kartę rowerową. Dotyczy to dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. Chyba że posiadają kartę motorowerową (wydawana od 13 roku życia) albo prawo jazdy kategorii AM. Kartę rowerową wydaje bezpłatnie za zgodą rodzica lub opiekuna dyrektor szkoły podstawowej.

Reklama

Uwaga! Dzieci poniżej 10. roku życia mogą poruszać się rowerem tylko pod opieką dorosłych i traktowane są od strony prawej jako piesi.

Wyposażenie roweru i rowerzysty

Rower oraz wózek rowerowy musi być wyposażony w:

co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,

sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku,

o nieprzeraźliwym dźwięku, z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,

lub żółtej selektywnej, z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.

Samemu dobrze mieć kask na głowie i elementy odblaskowe na ubraniu. To zapewni nam dodatkowe bezpieczeństwo.

Kiedy po chodniku a kiedy po jezdni

Rowerem możemy jeździć po drodze dla rowerów i pasem ruchu dla rowerów oraz poboczem. Gdy ich nie ma – jezdnią. Dotyczy to także osób, które przewożą dzieci w fotelikach.Jadąc rowerem, musisz się trzymać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Środkiem pasa ruchu masz prawo się poruszać, jeśli umożliwia on opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku.

Możesz jechać rowerem po chodniku, gdy:

opiekujesz się dzieckiem w wieku do 10 lat, które jedzie rowerem;

które jedzie rowerem; szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; warunki pogodowe zagrażają twojemu bezpieczeństwu na jezdni np. jest ulewa, panuje gołoledź.

Jadąc po chodniku lub drogą dla pieszych, musisz ustępować im miejsca.Masz obowiązek przeprowadzać rower przez przejście dla pieszych.

Tego ci nie wolno

Jadąc rowerem nie możesz m.in.:

jechać po jezdni obok innego roweru lub motoroweru, chyba że utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego;

chyba że utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego; jeździć pod prąd po ulicy jednokierunkowej, gdy pod znakiem zakazu wjazdu nie ma tabliczki "nie dotyczy rowerów", a dodatkowy znak nie ogranicza prędkości do 30 km/godz.;

gdy pod znakiem zakazu wjazdu nie ma tabliczki "nie dotyczy rowerów", a dodatkowy znak nie ogranicza prędkości do 30 km/godz.; jechać bez trzymania;

korzystać z telefonu, gdy musisz słuchawkę lub mikrofon trzymać w ręku.

Alicja Hass, redaktor Przyjaciółki i Pani Domu

Przeczytaj również:

5 zalet roweru

Jak dobrać rower