Tworzą na ogół zielone girlandy, ale czasem mają też drobne kwiatki. Na ich tle wspaniale wyglądają gatunki kwitnące. Najpopularniejsze rośliny zielone zwisające na balkon, czyli rośliny drugiego planu, jak je nazywają ogrodnicy, odznaczają się wytrzymałością i szybkim wzrostem. Warto je posadzić pomiędzy kolorowymi pelargoniami, begoniami, werbenami czy surfiniami, bo wspaniale eksponują ich urodę. A jesienią, gdy kwiatów ubywa, często zdobią skrzynki aż do przymrozków. Chociaż należą do bylin, na balkonach uprawia się je jako rośliny sezonowe. Przy wyborze zwracajmy uwagę na cechy odmian, bo nawet w obrębie tego samego gatunku znacznie różnią się one tempem wzrostu i pokrojem.

Rośliny zielone zwisające na balkon

Plektrantus. Do podstawowego zestawu roślin zielonych zwisających na balkon należy plektrantus Variegata, który zwisającymi pędami potrafi zakryć cały balkon. Liście są sercowate, zielone z białym obrzeżeniem. W słonecznych miejscach stają się szarawe, a w ostrych promieniach słońca lub w chłodzie – nieco podbarwione na fioletowo. Plektrantus wyróżnia się żelazną kondycją, która pozwala mu przetrwać suszę, upały, przymrozki, a nawet tolerować niedostatek światła. Plektrantus jest odporny na choroby, nie atakują go szkodniki. Jego liście wydzielają ostry cytrynowy zapach który odstrasza komary. Okazałe rośliny mogą więc służyć jako ochrona tarasu lub okna. Do zestawu balkonowych girland zostali włączeni także dwaj jego krewniacy o okazalszych liściach, ale mniej odporni na suszę. Plectranthus argentatus Silver Shield jest pokryty delikatnymi srebrnymi włoskami, natomiast odmiana mieszańcowa Nico ma purpurową spodnią część liści. Obie rośliny tworzą szeroko rozkładające się i przewieszające pędy.

Ta roślina również nadaje się do skrzynek. Jeśli wybierzesz odmianę mrozoodporną, taką jak do ogrodu i trochę ją jesienią opatulisz, np. agrowłókniną, to będzie zdobiła skrzynki również w przyszłym roku. Wilec ziemniaczany. Liście wilca ziemniaczanego mają kilkanaście centymetrów długości i są bardzo dekoracyjne. W zależności od odmiany, mają barwę cytrynową lub ciemnopurpurową. Ta roślina zielona zwisająca jest idealna na balkon. Może dorastać do 1 m. Lubi słońce i półcień. Podłoże powinno być stale wilgotne, ale nie bardzo mokre. Warto roślinę nawozić nawozem wieloskładnikowym co ok. 10 dni.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"