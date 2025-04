Gdy zarazki atakują drogi oddechowe, powstaje w nich wydzielina zapalna. Kaszel pomaga ją usunąć. Aby mu to ułatwić, trzeba zastosować leczenie dostosowane do rodzaju kaszlu. Oto wskazówki, dzięki którym szybciej odzyskasz zdrowie.

Reklama

Suchy

W jego przypadku odruch kaszlu jest bardzo silny, ale nie towarzyszy mu odkrztuszanie. Zazwyczaj pojawia się na początku wirusówki. W walce z nim pomaga picie dużej ilości płynów, nawilżanie powietrza (rozwieś pranie na kaloryferach) i odwar z ziela babki (zalej szklanką wody łyżkę ziela i przez 15 minut gotuj pod przykryciem na wolnym ogniu).

Mokry

Zwany także produktywnym, bo pomaga usunąć wydzielinę zapalną. Na tym etapie powinnaś 2–3 razy dziennie wypijać po szklance naparu o działaniu wykrztuśnym. Takie właściwości ma herbatka z ziela tymianku lub kopru włoskiego (czubatą łyżeczkę suszu zalej szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na kwadrans). Aby ułatwić odrywanie się wydzieliny, warto oklepywać plecy dłońmi złożonymi w łódeczki. Możesz też stosować leki wykrztuśne, np. PectoDrill, Flavamed.

Szczekający

Najczęściej dokucza dzieciom. Zwykle pojawia się w nocny i jest objawem zapalenia krtani. Niekiedy towarzyszy mu świst wdechowy. Aby pomóc dziecku, trzeba jak najszybciej schłodzić powietrze (ubrać malca i otworzyć okna, albo wręcz wyjść z nim na zewnątrz). Zazwyczaj dolegliwości te wywołują wirusy, czasami jednak konieczny jest antybiotyk, dlatego nawet jeśli objawy ustąpią, lepiej skonsultować się z lekarzem.

Napadowy

Może go wywołać zimne powietrze, wysiłek, zanieczyszczenie powietrza. Zwykle związane jest on ze zwiększoną reakcją oskrzeli. Jeśli pojawia się on w czasie, gdy przechodzimy jakąś infekcję, nie ma się czym martwić. Po wyzdrowieniu wszystko wróci do normy. Jeśli jednak cierpi na niego pozornie zdrowa osoba (także dziecka), może wskazywać na astmę. Dlatego lepiej powiedzieć o nim lekarzowi.

Reklama



Po jedzeniu

Taki kaszel wskazuje na refluks żoładkowo-przełykowy. Zwykle towarzyszy mu zgaga. Aby to potwierdzić, konieczna jest wizyta u lekarza. Doraźnie warto zmniejszyć porcje jedzenia i sięgać po lekkostrawne potrawy.