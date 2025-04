1.Z liścia



Najlepiej się do tego nadaje wyrośnięty, dorodny liść, który wyrasta u podstawy rośliny (jego ogonek powinien mieć ok. 5 cm). W taki sposób rozmnożysz fiołek afrykański, gloksynię, peperomię, begonie oraz niektóre sukulenty, np. grubosze, rozchodniki.

2. Z pędów



Rozmnaża się pnącza: bluszcz, scindapsus, zielistkę. Odcinamy kawałek pędu, umieszczamy w naczyniu z wodą lub od razu w doniczce z ziemią.

3. Z odrostów



Wiele roślin: sansewieria, haworsja, kaktusy, paprocie, maranta wypuszcza małe roślinki, jako pędy boczne. Odetnij je ostrożnie, jak najbliżej rośliny matecznej. Posadź do ziemi i podlej.

4. Z pnia



Ogołocony pień, np. kordyliny, draceny, difenbachii trzeba pociąć na kilka kawałków i zagłębić w ziemi.

Nasza rada:



Naczynie z odnóżkami postaw w widnym i ciepłym, ale niezbyt słonecznym, miejscu. Te, które od razu posadziłaś w ziemi regularnie podlewaj, by nie dopuścić do przesuszenia ziemi. Szybciej wypuszczą korzenie, gdy przykryjesz je szklanką lub umieścisz doniczkę w torbie foliowej (nadmuchaj i zwiąż u góry) oraz zapewnisz "ciepły spód" (ok. 20-25°C) czyli ustawisz doniczki na nagrzanym parapecie. Gdy rośliny dostatecznie się ukorzenią, zaczną wypuszczać nowe pędy.

Małgorzata Świgoń