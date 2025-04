Rita Ora, która zaprojektowała kolekcję bielizny dla włoskiej marki Tezenis odwiedziła Polskę. W warszawskiej Arkadii dała krótki koncert i udzieliła kilku wywiadów. Miałyśmy okazję zapytać ją o najnowsze trendy, a także o zmiany w świecie mody. Dowiedzcie się zatem, co Rita Ora myśli o kobietach plus size, branży i tym, co będzie modne w przyszłym roku.

Zobaczcie kolekcję bielizny, którą zaprojektowała Rita Ora

Polki.pl: Rok 2016 był przełomowym jeśli chodzi o ruch body positive. W modzie można wreszcie zauważyć zmiany, jest większa różnorodność i kobiety nareszcie mogą się utożsamiać np. w modelkami plus size. Jaka jest twoja rada jeśli chodzi o samoakceptację. Jakie są twoje triki, by wyglądać świetnie, np. w bieliźnie.

Rita Ora: To jest właśnie problem, nie możesz powiedzieć nikomu, by czuł się dobrze. Kobiety muszą same dojść do tego, pracować nad sobą i nie chodzi wcale o ćwiczenia na siłowni. Myślę, że to musi wychodzić z wnętrza, ta pewność siebie. Musimy potrafić czuć się sexy, by być sexy. Niezależnie od krągłości jakie mamy. To co jest super w 2016 roku, to to, że wreszcie nie musimy być modelkami, by czuć się dobrze we własnym ciele. I już nie mogę doczekać się 2017. Myślę, że jesteśmy już bardzo blisko celu, by każda kobieta mogła być sobą i czuć się fantastycznie, w pełni akceptując siebie.

Asia podczas rozmowy z Ritą Orą - fot. mat.prasowe

Jak według ciebie powinny ubierać się dziewczyny, które nie są do końca pewne siebie. Czy powinny zwracać uwagę na trendy?

Powtarzam to od zawsze! Nie podążaj za trendami. Kreuj je sama. Bądź sobą, uwierz w swoje ciało, bądź sexy. Wchodząc do sklepu kupuj te rzeczy, które ci się zwyczajnie podobają. To jest właśnie wolność i to właśnie sprawia, że jesteś atrakcyjna w oczach innych.

Prowadzisz program z jedną z najsłynniejszych modelek plus size. Co myślisz o waszej współpracy?

Tak, moją koleżanką z programu Next Top Model (USA) jest Ashley Graham, z którą się uwielbiamy. Nasza edycja show odniosła jeden z największych sukcesów komercyjnych w kraju, co nas bardzo cieszy. I wydaje mi się, że jest w tym ogromna zasługa Ashley, która reprezentuje tak wiele kobiet nie tylko w Ameryce. Mam nadzieje, że ta tendencja będzie szła w tym właśnie pozytywnym kierunku.

Z tego, co wiem w programie nie występują żadne uczestniczki o niestandardowych - jak dla mody - rozmiarach?

Niestety nie ma żadnej uczestniczki plus size, ale wcale nie musi jej tam być, bo przecież nie o to tak naprawdę chodzi. Ashley daje wspaniałe porady, jak być dumną ze swojego ciała - jakiekolwiek ono jest. To wszystko kręci się wokół pewnych wartości - pewności siebie. Oczywiście wszystkie dziewczyny mogą brać udział w castingach, jednak wybieramy bardziej historię dziewczyn, te najbardziej inspirujące - nie zwracamy uwagi na ich wygląd. Tym razem nie znalazły się wśród nich te plus size, ale nie wykluczam, że w kolejnych edycjach będą.

A na koniec coś o trendach, w końcu zbliża się nowy rok. Wspominałaś, że nie podążasz za trendami, ale na pewno masz ulubiony trend. Co wg ciebie będzie hitem roku 2017?

Czerń jest tą rzeczą, przez którą nigdy nie zaliczysz wpadki ;) No i oczywiście koronkowe body z kolekcji, którą zaprojektowałam dla Tezenisa. Oczywiście czarne.