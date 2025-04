Afera goni aferę. Najpierw niezadowolenie klientów akcją z poszukującą Wojtka z Warszawy piękną modelką Dee Dee. Potem koszula, która wyglądem do złudzenia przypominała te z Hitlerjugend (nazistowskiej młodzieżówki), a teraz... mocna "inspiracja" jednym z projektów marki Filipa Chajzera.

Ubrany w bluzę własnego projektu dziennikarz wszedł do popularnej sieciówki. Później zamieścił zdjęcie podróbki na swoim koncie na Instagramie z dopiskiem:

Wchodzę do Reserved w mojej ulubionej bluzie TAKA AKCJA i co widzę? Taki zabawny zbieg okoliczności.

Bordowa bluza z rysunkiem Fiata 126p i podpisem "Mały, ale wariat" to autorski projekt Filipa Chajzera. Do sprzedaży weszła w grudniu.

Dziennikarz dodał, że "nie zarzuca plagiatu, bo nie jest wielkim wysiłkiem intelektualnym skojarzenie hasła "mały ale wariat" z maluchem... Nie my pierwsi, nie ostatni".

I ma rację, chociaż nie można nie odnieść wrażenia, że to nie jest zwykły zbieg okoliczności. Marka Chajzera TAKA AKCJA założona w 2013 roku cieszy się ogromnym powodzeniem i jak widać, nie tylko klientów, ale także projektantów marki Reserved. Nie da się w tym samym momencie wpaść na ten sam pomysł.

Filip Chajzer dodał, że "zrobiło mi się bardzo miło, że taka duża firma - właściwie wielki koncern - postanowił się zainspirować?" Trzeba wziąć poprawkę na to, że tekst "Mały, ale wariat" skojarzony z maluchem nie jest czymś zupełnie nowym.

