Renta rodzinna przysługuje w razie odejścia osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Żona zmarłego ma prawo do renty rodzinnej, jeśli w chwili śmierci męża:

ukończyła 50 lat lub

była niezdolna do pracy albo

wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym, które nie ukończyły 16 lat a jeśli się uczą - 18 lub są całkowicie niezdolne do pracy.

Renta rodzinna przysługuje także wdowie, która osiągnie wymagany wiek lub stanie się inwalidką w ciągu 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci.

Uwaga! Jeżeli małżonkowie byli rozwiedzeni lub nie istniała między nimi wspólność ustawowa, renta rodzinna będzie przysługiwała tylko wtedy, gdy, oprócz wymienionych wyżej warunków, żyjący współmałżonek ma prawo do alimentów z jego strony ustalonych wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Warto wiedzieć!

Jeśli wdowa nie spełnia warunków do przyznania renty rodzinnej i nie ma niezbędnych źródeł utrzymania, może otrzymać okresową rentę rodzinną przez rok po śmierci męża, albo przez czas, w jakim uczestniczysz w szkoleniu, które ma jej pomóc znaleźć pracę. W tym drugim wypadku renta jest wypłaca maksymalnie przez 2 lata.

Wysokość renty rodzinnej wynosi:

dla jednej osoby - 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu

dla dwóch osób - 90 proc. świadczenia

dla trzech i więcej uprawnionych - 95 proc. świadczenia

Od 1 marca 2014 r. najniższa renta rodzinna wynosi 844,55 zł.

