Rękawowa resekcja żołądka umożliwia zrzucenie kilogramów nawet tym chorym, u których diety nie przyniosły efektów. Ryzyko powikłań w czasie zabiegu jest niewielkie,

a szanse na to, że pozbędziemy się otyłości – ogromne.

Wskazania

Rękawowa resekcja żołądka jest operacją bariatryczną (czyli leczącą otyłość). Tego typu zabiegi wykonuje się osobom, u których zawiodły inne metody leczenia otyłości (niskokaloryczna dieta połączona z aktywnością fizyczną). Chirurgiczne leczenie otyłości proponowane jest chorym z BMI powyżej 40 lub tym, którzy mają BMI poniżej 40, ale jednocześnie cierpią na choroby wywołane otyłością (np. cukrzycę, nadciśnienie).

Jak wygląda zabieg

Nowoczesna chirurgia bariatryczna to przede wszystkim operacje żołądka. Ich zadaniem jest zmniejszenie apetytu oraz wytworzenie sytości nawet po przyjęciu niewielkiej ilości jedzenia. Jednym z najpopularniejszych zabiegów bariatrycznych jest rękawowa resekcja żołądka. To bardzo skuteczny i dość prosty zabieg, polegający na usunięciu ok. 2/3 żołądka. Pobyt w szpitalu trwa maksymalnie 3 dni. Relacje pacjentów, którzy mają taką operacje za sobą, są niemal entuzjastyczne – chorzy nie odczuwają po zabiegu bólu, niemal od razu po nim mogą wrócić do normalnego życia i jednocześnie obserwują u siebie regularny i szybki spadek masy ciała.