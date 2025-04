Radzimir Dębski to nasz narodowy skarb. Jego talent doceniamy nie tylko my, ale gwiazdy takie jak Beyonce, Florence Welch, czy Ashton Kutcher. Jego remix piosenki "End Of Time" spodoba się Królowej B., ale również stał się międzynarodowym hitem.

Reklama

Jednak to nie jedyne osiągnięcia na skale światową naszego jakże zdolnego kompozytora, producenta i dyrygenta. Jego Historia Hip-hopu nagrana z orkiestrą symfoniczną była czymś niezwykłym. A przed nim jeszcze dekady kariery. Życzymy mu, jak najlepiej!

Ale, co tak naprawdę wiemy o tym przystojniaku?

Reklama

fot. ONS.pl/kolaż Polki.pl

Rzeczy, które warto wiedzieć o Radzimirze Dębskim:

Urodził się w 1987 roku w Szczecinie, Tworzy pod pseudonimem Jimek, Ukończył studia muzyczne w Warszawie i Los Angeles, Jego rodzice są muzykami - Anna Jurksztowicz jest wokalistką, a Krzesimir Dębski kompozytorem, "Historia Hip Hopu" nagrana z orkiestrą symfoniczną została doceniona przez amerykańskich artystów: Prodigy i M.O.P., Był w związku z Zosią Zborowską, córką aktora Wiktora Zborowskiego, Jego utwór Hip-Hop History Orchestrated by JIMEK został odtworzony na YouTube prawie 4 miliony razy, Chciałby, by jego dzieci również ukończyły szkołę muzyczną, Dotychczas stworzył kilkadziesiąt utworów poważnych, symfonicznych i kameralnych - jak widać nie zajmuje się tylko hip hopem :)