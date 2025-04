Przed nami zapewne kilkanaście tygodni walki z COVID-19, nim pojawi się szczepionka przeciwko koronawirusowi. Minister Zdrowia zapowiedział, że obecny stan obostrzeń i restrykcji w wyniku epidemii utrzyma się do 29 listopada. W czasie konferencji zostały zaprezentowane kompleksowe i długofalowe etapy planu działania.

Koronawirus w Polsce - zmiany w obostrzeniach

Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski zapowiedział wcześniej przedstawienie mapy znoszenia obostrzeń z nadzieją, że będą postępować w optymistyczny sposób. Jak wiemy, premier Morawiecki przyznał, że nie spodziewał tak wysokiej skali zakażeń i jest przerażony aktualnym stanem rzeczy.

Liczba nowych zakażeń utrzymuje się na podobnym poziomie, więc można powiedzieć, że mamy do czynienia z „delikatnym wypłaszczeniem”. Premier Morawiecki podczas konferencji przyznał, że rząd popełnił błędy.

Wirus zbiera swoje śmiertelne żniwo, które zasiał 2-4 tygodnie temu. Jeśli stabilność zakażeń się utrzyma, poprawę zauważymy za jakiś czas. Wiele naszych przewidywań było błędnych. Wiele naszych analiz i prognoz nie sprawdziło się. Koronawirus jest siłą natury, której nie da się kontrolować. Przegrywamy tak często, jak odnosimy jakieś dokonania. Musimy uzbroić się w pokorę. Wszyscy Polacy dysponują bronią - to dyscyplina i przestrzeganie zasad sanitarnych - podkreślił premier.

100 dni solidarności w walce z COVID-19

Jest to plan, który jest trudny i wymaga ogromnej dyscypliny społeczeństwa. Rząd opiera się na rozsądku obywateli i namawia do ograniczenia mobilności i spotkań. W ramach prac rząd przygotował 3 projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty obostrzeń, po które rząd będzie sięgać w zależności od rozwoju sytuacji. Dotyczą one:

tzw. etapu odpowiedzialności - będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12,

etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną - najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej,

kwarantanny narodowej, która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie.

W ramach tego programu dokonać się ma analiza zdrowia i uratowanie milionów miejsc pracy, dlatego od soboty 28.11.2020 placówki handlowe będą mogły pracować w najwyższym reżimie sanitarnym. Warunkiem utrzymania placówek handlowych jest absolutna dyscyplina i utrzymanie reżimu. W przeciwnym wypadku będą zamykane.

Knajpy, restauracje, hotele, siłownie czy placówki kulturalne pozostaną zamknięte. Strategia walki z koronawirusem obejmuje wsparcie finansowe dla uśpionych branż.

Boże Narodzenie w dobie pandemii

Premier Morawiecki poprosił, aby Polacy z rozsądkiem podchodzili do zakupów, organizacji i spotkań w okresie świąt Bożego Narodzenia. Rząd nie zakłada, aby znoszenie tych obostrzeń było szybkie i gwałtowne. Będą to święta w ograniczonej formie i powinny mieć charakter kameralny.

Prosimy, aby to były spotkania w gronie małych rodzin i nie przemieszczać się między miastami. Na horyzoncie pojawia się rok 2021 - razem możemy sprawić, by ten rok był rokiem przełomu - powiedział premier.

Szkoły w okresie pandemii

Szkoły będą zamknięte do 23-24 grudnia, czyli de facto do końca roku, natomiast nową informacją jest zarządzenie dotyczące przerwy w nauczaniu. Ferie zimowe nie będą rozłożone na etapy. W 2021 ferie dla dzieci będą skumulowane od 4 do 17 stycznia po to, aby ruch był jak najmniejszy i aby mobilność była jak najmniejsza po to, by w styczniu być już gotowym na ratunek w postaci szczepionki.

Jest szansa, że ok. 18 stycznia 2021 będą pojawiać się pierwsze dostawy szczepionek. To zależy od naszej dyscypliny, czy będzie można je przyjmować - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki podkreślił, że jesteśmy na etapie bezpiecznika - jeśli chcemy przejść do strefy czerwonej, konieczna jest czujność i wcześniej wspomniana odpowiedzialność społeczna, by zdusić pandemię, obniżyć liczbę dziennych zachorowań, która teraz utrzymuje się na poziomie ok. 19 tys. nowych przypadków zachorowań dziennie.

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców przedłużony

Wszelkie zasady dot. zasiłków opiekuńczych pozostają bez zmian. Osoby mające dzieci w wieku, który uprawnia do pobierania zasiłku wciąż będą mieli możliwość ich pobierania.

