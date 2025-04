Kolorowe kuleczki zawierają drobinki odbijające światło, dzięki czemu rozświetlają cerę. Podczas nabierania kosmetyku z opakowania kolory łączą się tworząc harmonijny odcień.

Moc kolorów: Większość pudrów w perłach to gotowe mieszanki, w których przeważają jasne lub ciemne odcienie (np. Avon, ok. 50 zł). Możesz także skomponować własny zestaw dobierając barwy perełek do potrzeb cery (np. w sklepie internetowym www.apc-cosmetics.com, ok. 35 zł).

Kolory perełek – sprawdź, jak optycznie działają na wygląd cery

Jasny róż i biel: rozświetla skórę

Bardziej niż inne odcienie odbijają światło. Dzięki temu znakomicie niwelują szarawy odcień ziemistej, zmęczonej cery przywracając jej zdrowy wygląd i młodzieńczy blask.

Zielony: ukrywa żyłki i blizny

Z powodzeniem neutralizuje wszelkie zaczerwienienia cery: wypryski, punkty zapalne na skórze, świeże blizny trądzikowe, rozszerzone i popękane naczynka krwionośne.

Fiolet i błękit: maskuje przebarwienia

Dzięki tym odcieniom znikną plamki w tonacjach żółto-brązowych (piegi, przebarwienia posłoneczne i powstałe w wyniku fotostarzenia się skóry).

Żółty: kamufluje pajączki i sińce

Radzi sobie z fioletowymi (sinymi) i brązowymi przebarwieniami. Ukrywa widoczne tuż pod skórą żyłki (np. w okolicach dolnych powiek lub porozszerzane naczynka na policzkach).

Brzoskwiniowy: wyrównuje koloryt

W naturalny sposób kamufluje niewielkie różnice w karnacji. Ukrywa także małe niedoskonałości w postaci niewielkich blizn po wypryskach i rozjaśnia ciemne przebarwienia.

Nanoś puder dużym, miękkim pędzlem (lub puszkiem kosmetycznym) na twarz, szyję, dekolt i ramiona. pędzel kabuki z cienkiego nylonu. Delikatne, miękkie włosie umożliwia nakładanie pudru małymi porcjami i jego precyzyjne rozprowadzenie.

Ewa Adamiak

