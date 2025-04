Przesada w pielęgnacji może działać na naszą niekorzyść. Sprawdź, jak często wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, by czuć się zadbaną, ale sobie nie zaszkodzić.

Zbyt długa kąpiel

Wylegiwanie się w wannie z gorącą wodą nie wychodzi skórze na dobre. Wysusza ją i sprzyja pękaniu naczynek.

Rada: Skróć kąpiel do 10-15 minut lub zamień ją na prysznic.

Matowienie tłustej cery

Jeśli wiele razy dziennie oczyszczasz twarz antybakteryjnymi preparatami z alkoholem, możesz przesuszyć cerę. To z kolei pobudza gruczoły łojowe do pracy i problemy z cerą się nasilają.

Rada: Do oczyszczania stosuj delikatne płyny micelarne lub pianki z alantoiną i kwasami owocowymi.

Za częsty peeling

Peeling przyspiesza regenerację skóry, ale nadmierne złuszczanie naskórka osłabia i podrażnia skórę.

Rada: Przy cerze tłustej i mieszanej rób peeling raz w tygodniu, przy suchej raz na 10–14 dni.

Nadmiar odżywki do włosów

Pasma u nasady są zwykle dobrze nawilżone. Nakładając odżywkę na całą ich długość, nie tylko ją marnujesz, ale także niepotrzebnie obciążasz włosy, które wkrótce po umyciu będą wyglądać nieświeżo.

Rada: Preparat nakładaj od połowy długości do ich końcówek.

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki"

