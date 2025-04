Pigment chroni skórę przed poparzeniami, ponieważ jego zadaniem jest pochłanianie promieni ultrafioletowych (UV). Proces wytwarzania go czasem jest zakłócany przez różne czynniki m.in. zmiany hormonalne, leki, kosmetyki – np. perfumy. Wtedy melanina może gromadzić się w niektórych miejscach i powstają brunatne plamki. Tworzą się w różnych warstwach skóry. Jesień i zima to najlepsza pora, by z nimi powalczyć. Te płytsze (i drobniejsze) możesz próbować rozjaśnić naturalnym sposobem lub kosmetykami przeznaczonymi do użytku domowego. Wypróbuj:

Kwasy owocowe

Lekko wybielająco podziała na skórę przecieranie kwaśnym tonikiem, np. w postaci mieszanki przegotowanej wody (pół szklanki) i soku z cytryny (1/2 owocu). Możesz też przygotować maseczkę wybielającą. Przygotowanie:

rozgnieć na miazgę pół dojrzałego owocu papai (zawiera nie tylko wybielające kwasy owocowe, ale także złuszczającą papainę);

dodaj pół łyżeczki miodu;

dołóż 2 łyżki twarożku;

rozłóż papkę na twarzy, dekolcie lub dłoniach;

po ok. 15-20 min spłucz letnią wodą.

Stosuj 2 razy na tydzień.

Kosmetyki z wit. C



WItamina C w naturalny sposób wyrównuje koloryt naskórka, rozjaśnia ciemne przebarwienia skóry, także plamy posłoneczne. Stosuj kuracje z tą witaminą (np. Ziaja Med na noc, ok. 15 zł lub Lirene na dzień i noc, ok. 30 zł). W dzień koniecznie chroń skórę kremem z filtrem UV (np. Nivea, ok. 14 zł), aby uniknąć ciemnienia przebarwień pod wpływem światła słonecznego. Unikniesz powstania nowych przebarwień w przyszłości.

Przebarwienia znajdujące się w głębszych warstwach skóry musi usunąć kosmetyczka lub dermatolog. Zabiegi są kosztowne i trzeba je powtarzać. Wybielanie skóry kwasem, np. migdałowym kosztuje ok. 160-200 zł, maska wybielająca tyle samo. Rozjaśnanie laserem to jeszcze większy wydatek – od ok. 100 zł za pojedynczą małą plamkę.

Ewa Adamiak

