Jeśli ktoś marzył o złotej polskiej jesieni, mamy złe wiadomości. Liście z drzew owszem, spadają, ale z prędkością 70km/h. Meteorolodzy ostrzegają, że pierwsza połowa października upłynie pod znakiem ulewnych deszczów, silnych wiatrów i niskiej temperatury. Jak to przetrwać? Kiedy nastąpi koniec?

Co się dzieje w pogodzie?

Dla wielu to prawdziwy film katastroficzny z rodziny d(r)eszczowców. Kalosze, przeciwdeszczowe płaszcze i baaardzo wytrzymałe parasolki poszły w ruch z początkiem października. A jak nie, to biegnijcie do sklepów, bo taka pogoda utrzyma się co najmniej przez kilka nadchodzących dni.

Arktyczny, porywisty wiatr już we wtorek, 4 października, zapowiadał gwałtowne zmiany w pogodzie. Wprowadzono stan alarmowy: synoptycy zapowiadają, że w Polsce może spać od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy, w górach nawet 40. Wystąpią lokalne podtopienia. Strażacy pracują na najwyższych obrotach, bo w wielu miejscach w kraju doszło do awarii prądu, uszkodzeń konstrukcji domów i budynków.

Nadal pada na Podkarpaciu. 200 interwencji strażaków, utrzymuje się alarm powodziowy.

— tvn24 (@tvn24) 5 października 2016

Gdzie najgorzej?

Najbardziej narażone na warunki atmosferyczne są rejony północne, wschodnie i centralne. W całej Polsce zimno: termometry nie przekroczą 11 stopni Celsjusza, a pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie co najmniej do 8 października. A co dalej?

Fale niszczą molo w Sopocie. Duży kłopot

— Radio Gdańsk (@RadioGdansk) 4 października 2016

Prognoza na październik. Co nas czeka?

Niestety prognozy nie dają nadziei. Padać szybko nie przestanie. W kolejnym tygodniu padać ma nieco mniej, ale temperatury będą dalekie od naszych marzeń. Słupki rtęci najczęściej wskazywać będą od 7 do 10 stopni... Będzie bardziej listopadowo, a nie październikowo. Na pewną poprawę pogody będziemy mogli liczyć dopiero w drugiej części miesiąca.

Do tego czasu uważajmy na siebie, zadbajmy o bezpieczeństwo i nie ignorujmy ostrzeżeń pogodowych.

