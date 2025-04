Profile instagramerek, które warto obserwować

Media społecznościowe to przestrzeń, w której każda z nas może wykreować siebie od zera. W większości przypadków wizerunek osób w tak zwanych socialach jest obłudna, ale i... uzależniająca.

Niestety pięknie prowadzone profile na Instagramie, zdjęcia z egzotycznych podróży, wyczynów na siłowni i pięknych kreacji może przyprawić o ból głowy. A nawet depresji? Niektóre z nas mogą tracić wiarę w siebie, popaść w kompleksy. W końcu nasze życie nie jest takie bajkowe? Nasze ciała nie są tak zgrabne, a szafy tak dobrze zaopatrzone? Może zatem warto przestać obserwować profile doskonałych dziewczyn i zacząć myśleć o sobie w bardziej pozytywny sposób.

Mamy dla was kilka Instagramerek, które warto obserwować, by poczuć się lepiej we własnej skórze. Zainspirować się ich stylizacjami i zobaczyć, że niezależnie od figury można wyglądać pięknie, stylowo.

Jesteś plus size? Mamy dla ciebie mnóstwo porad

1. Tanesha Awasthi - GirlWithCurves

Na jej profilu znajdziecie codzienną dawkę dobrego stylu plus size. Tanesha, która nosi rozmiar 44 inspiruje nie tylko dziewczyny z krągłościami. Pokazuje, jak pięknie można wyglądać z szerokimi biodrami w obcisłych rurkach i w bikini.

2. Ashley Rose - ThisIsAshRose

Ashley nie tylko pokazuje jak dobrze wyglądać, ale co jeść i jak ubierać... swojego faceta! Faceta, który też nie należy do chudzielców ;) Instagramerka wrzuca piękne zdjęcia i porady, które przydadzą się niejednej z was.

3. Gabriella Greg - GabiFresh

Gabriella wyjątkowo nie wstydzi się swojego ciała. Z dumą pokazuje krągłości w rozmiarze 46. Jej zdjęcia nie są skalane Photoshopem, widać na nich niedoskonałości, fałdki i cellulit. Jak widać mimo to instagramerka jest piękną kobietą i na pewno akceptuje siebie taką jaką jest.

4. Callie Thorpe - CallieThorpe

Ponad 100 kilogramowa Callie jest piękną i szczęśliwą mężatką, blogerką, a także dziennikarką magazynu Marie Claire. Jej Instagrama obserwuje ponad 110 tysięcy osób. Callie jest doskonałym przykładem samoakceptacji. Uwielbiamy ją!

5. Georgina Horne - FullerFigureFullerBust

Gerogina pokaże ci jak pięknie i zmysłowo wyglądać w bieliźnie. Jest w tym mistrzynią! Swoje krągłości uznaje za atut, który wykorzystuje. Jest szczęśliwa w swoim ciele i dzieli się pozytywną energią z innymi.

6. Sarah Anne - Tonsablush

Ta 29-letnia Kanadyjka pomoże ci wyzbyć się wszelkich kompleksów. Widząc jej piękne zdjęcia pomyślisz o swoich fałdkach w całkiem inny sposób. Instagramerka kocha krótkie sukienki w letnie wzory, a także obcisłe kreacje w stylu femme fatale.

Jak oceniacie te profile? Warte są waszej uwagi? Dajcie im szanse, zobaczcie, że piękno nie ma jednego rozmiaru. A na pewno nie jest nim rozmiar 34 ;)