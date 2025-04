Instagram przepełniony jest pięknie prowadzonymi profilami, które niekiedy przyprawiają nas o mdłości. W końcu picie kawy, czy spotkanie z przyjaciółkami nie zawsze wygląda tak glamour. Dlatego mamy dla was kilka pomysłów na nowy rok.

Te Instagramy są warte obserwowania

W 2017 wchodzimy z nową, pozytywną energią, która jest nam tak bardzo potrzebna. Styl życia przedstawiamy w mniej banalny sposób. Piękno kobiecego ciała i styl w nowej odsłonie. Polecamy profile Instagramerek, które na pewno nie raz poprawią wam humor, a już na pewno zainspirują.

Gwiazda plus size insporująco o byciu grubą

1. podróże palcem po telefonie

Każda z nas uwielbia podróżować, jednak nie zawsze mamy na to fundusze. A może zwyczajnie szukamy pomysłów na nową wyprawę? Polecamy profil JD Andrew, który w bajkowy sposób pokazuje piękno świata.

2. Inspiracje dla przyszłych mam

Rachel Brathen to joginka, która nawet w ciąży nie zwalnia tempa. Na swoim profilu wrzuca piękne zdjęcia podczas zajęć z jogi. Pokazuje, jak nawet w zaawansowanej ciąży można korzystać z życia i praktykować zdrowy tryb codzienności.

3. Modelka niestandardowa

Stefania Ferrario to modelka plus size, która reprezentuje szerokie grono kobiet. Nie jest ani za chuda, ani za gruba, a do tego jej androgyniczność intryguje. W umiejętny sposób walczy z tym, żeby "plus" zostało usunięte ze stwierdzenia "plus size", bo każdy rozmiar jest prawdziwy i naturalny - nie potrzebuje szufladkowania.

4. Piękno w każdym wieku

Sarah Jane Adams to australijska projektantka biżuterii, która udowadnia, że kobieta niezależnie od wieku jest piękna i inspirująca. Na profilu znajdziecie mnóstwo porad, fantastycznych stylizacji i fantastycznych zdjęć z podróży.

5. dla miłośniczek kulinariów

Julie Lee pokazuje jak z codziennych produktów spożywczych można stworzyć prawdziwe dzieła sztuki. Profil doskonały dla tych, które szukają kulinarnych inspiracji a ich umiejętności nie są na poziomie szefa kuchni.

6. Babcia Betty

Ten profil zainspiruje tych, którzy przechodzą kryzys. Babcia Betty choruje na raka i mimo wszystko cieszy się życiem. Korzysta z niego jak najbardziej potrafi. Pokazuje, że mimo podeszłego wieku i ciężkiej choroby na świecie są rzeczy, z których można czerpać radość.

Właśnie taka chcę być w wieku 88 lat - inspirująca babcia

7. Każda potrzebuje inspirujących haseł

Happster to codzienna dawka inspirujących cytatów i haseł, które poprawią wam humor i mogą pomóc zmienić coś w swoim życiu. Wiele osób śmieje się z tego typu profili, ale obserwuje go prawie 90 tysięcy osób więc może jednak potrzebujemy ich w swoim życiu? :) (uwaga! tylko po angielsku).

8. dla silnych kobiet

Ten profil pomoże ci ruszyć tyłek z kanapy. Pomysły na aktywność fizyczną i siła kobiet w jednym. Polecamy!

9. Perfekcyjna pani domu

Nie wiecie, jak spędzić czas z dziećmi albo jak w łatwy sposób odnowić mieszkanie? Tu znajdziecie mnóstwo porad i pomysłów. A do tego zdjęcia są po prostu cudne!