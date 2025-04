W ostatnich tygodniach sytuacja epidemiczna w kraju stała się bardzo trudna. Bijemy kolejne niechlubne rekordy w liczbach nowych zakażeń, zaczyna brakować miejsc w szpitalach, personelu i sprzętu medycznego. Jeśli nic nie ulegnie zmianie, przekroczymy granicę 30 tys. zakażeń dziennie, która według ekspertów będzie momentem, w jakim służba zdrowia nie będzie już w stanie pomagać wszystkim chorym.

Wybitny specjalistka od chorób zakaźnych, prof. Krzysztof Simon, zdradził w rozmowie z „ABC Zdrowie”, co myśli o walce rządu z epidemią i sytuacji, która ma obecnie miejsce w Polsce. Jego zdaniem jest ona opłakana.

Wiosenny lockdown był po nic. Walczyliśmy o zmniejszenie liczby zakażeń, żeby w ciągu tygodnia rząd poluzował niemal wszystkie restrykcje. Zezwolono na zgromadzenia, na msze i wesela. To czysty idiotyzm, co powtarzaliśmy przez całe lato. Nic nie zrobiono, a niemal codziennie podczas imprez rodzinnych dochodziło do 50 - 100 zakażeń. Do tego kompletny brak konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa

- wyjaśnił profesor