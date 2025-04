Od początku pandemii w Polsce odnotowano już ponad 130 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem - blisko 46 tysięcy osób jest ciągle zakażonych, w tym 404 są w stanie ciężkim, a 3000 osób zmarło. Nic dziwnego więc, że coraz głośniej mówi się o drugim lockdownie i niskiej skuteczności obecnych obostrzeń.

Do tematu ponownego wprowadzenia lockdownu odniósł się podczas konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem ponowne zamknięcie gospodarki nie jest możliwe. Padły kontrowersyjne słowa.

Premier Mateusz Morawicki obecną sytuację epidemiczną w Polsce porównał do wypadków na drogach. Chociaż co roku w wypadkach samochodowych ginie od 3,5 do nawet 4 tysiąca osób, nie zamyka się na stałe dróg - jego zdaniem sytuacja z koronawirusem wygląda podobnie.

To trochę tak, jakbyśmy spojrzeli na inną bardzo smutną okoliczność: co roku na polskich drogach ginie od trzech i pół do czterech tys. osób. Przecież gdybyśmy wstrzymali cały ruch, to również do takich zgonów by nie dochodziło

- powiedział szef rady ministrów podczas konferencji.