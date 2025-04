30% Polek nie decyduje się na dziecko z obawy o trudności w godzeniu obowiązków domowych z zawodowymi,

Polskie dzieci w tygodniu spędzają w przedszkolach o 13 godz. więcej, niż wynosi średnia unijna,

Rząd chce zachęcić Polki do rodzenia dzieci premiami „za szybkość”.

Minister pracy i polityki społecznej w rozmowie z PAP zaryzykowała i odnosząc się do miażdżącego raportu PwC o polskim stanie urodzeń i sytuacji kobiet na rynku pracy zwróciła uwagę na model szwedzki. O co w nim chodzi? Tam przyznawana jest tzw. premia za szybkość - jeśli kolejne dziecko urodzi się w ciągu 30 miesięcy od urodzenia poprzedniego, urlop rodzicielski można wydłużyć nawet o rok. Ministra uznała to za rozwiązanie „godne rozważenia”.

- Wydaje mi się, że to jest ważna zachęta, godna rozważenia. Należałoby się jednak zastanowić, w jakim kierunku dokładnie tutaj pójść - wydłużenia urlopu czy innego sposobu przekonania rodzin - powiedziała minister.

Dwoje dzieci w 30 miesięcy, czyli wyścig z czasem

Z raportu PWC wynika, że polskie kobiety pracują więcej, niż Europejki, a w wyniku obawy o etat, opóźniają decyzję o dziecku. Zdaniem Rafalskiej, dzieje się to w sytuacji, kiedy w niewielkim stopniu wykorzystane są elastyczne formy zatrudnienia. - Żeby pogodzić życie rodzinne z zawodowym trzeba byłoby pójść w kierunku elastycznego zatrudnienia, w niepełnym wymiarze - powiedziała Rafalska. Blisko połowa przedsiębiorstw nie oferuje swoim pracownikom elastycznego czasu pracy. Zdaniem Minister pracodawcy powinni wziąć na siebie większą odpowiedzialność za sytuację demograficzną. Przypomniała, że ministerstwo potroiło środki w 2018 r. na program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „Maluch”. Ciekawe, co na to przedsiębiorcy?

Jeżeli dzisiaj narzekamy na brak pracowników, mamy problemy demograficzne, to w naszym wspólnym interesie, nie tylko rządu, ale też samorządu i pracodawców jest tworzenie dobrych warunków i zachęt do posiadania dzieci. Pracodawcy powinni też wykazywać więcej zrozumienia dla młodych matek - mówiła Rafalska.

Aby Polki rodziły więcej

Żeby poprawić statystyki, rząd chce nakłonić Polki do rodzenia dzieci, dając im marchewkę w postaci premii finansowej czy to czasowej, jeśli zdecydują się na na dwoje dzieci w przeciągu 30 miesięcy. Ale to nie wszystko: podkreśliła, że myśli o powołaniu komisji kodyfikacyjnej pracującej nad zmianami w prawie pracy.

Eksperci PwC przestrzegają, że wsparcie finansowe dla rodzin to jednak za mało, by rodziło się więcej dzieci - potrzebne są nowe rozwiązania systemowe.

