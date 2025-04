Uczucia można wyrażać na wiele sposobów. Nie zawsze są to tylko słowa, kwiatki, czekoladki, czy prezenciki. I chociaż wielu mówi, że miłość to abstrakcyjne słowo, którego nie da się pokazać, to okazuje się, że jest to całkiem proste. Bo przecież miłość to małe gesty. Koreański artysta "Puuung" stworzył galerię obrazków, pokazujących, czym naprawdę jest to uczucie. Nie są to ilustracje szkice serduszka. Nie znajdziesz tam malunków drogich prezentów, biżuterii, kolacji przy świecach w drogiej restauracji, czy wycieczek zagranicznych. To ilustracje przedstawiające codzienne życie pary. Zobaczysz tam wspólne gotowanie, wspólne oglądanie telewizji, wspólne spacery, czy przykrycie kocem zmęczonej drugiej połówki. Widzisz "wspólny" mianownik?

Zobacz grafiki Puuunga. Dają do myślenia?