Nie każde zdanie na temat wody, które usłyszysz od koleżanek czy znajdziesz w internecie jest prawdziwe. Sprawdziliśmy, które opinie są fałszywe, a które można uznać za pewnik.

Każdy dorosły powinien wypijać przynajmniej 1,5 litra wody dziennie

PRAWDA. Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA człowiek powinien przyjmować 2–2,5 litra wody dziennie, z czego 20 proc. zwykle pochodzi z pokarmów stałych. Do wypicia pozostaje więc ok. 1,5–2 litry.

Picie dużej ilości wody w czasie forsownych ćwiczeń jest niezdrowe

PRAWDA. Podczas intensywnych ćwiczeń warto sięgnąć już po napoje izotoniczne. W czasie umiarkowanej aktywności (gimnastyka ogólnorozwojowa, marsz na bieżni, rower stacjonarny) wystarczy nam woda nisko- lub średniozmineralizowana.

Wody w butelkach PET (plastikowych) są szkodliwe

MIT. Materiał PET jest używany w przemyśle rozlewniczym od dziesięcioleci. Został uznany przez wszystkie agencje bezpieczeństwa żywności. Badania potwierdzają, że nie jest toksyczny i nie ma negatywnego wpływu na zdrowie.

Picie wody wypłukuje składniki mineralne z organizmu

MIT. Wyższe spożycie wody związane jest ze zwiększonym oddawaniem moczu, jednakże odbywa się to bez zwiększenia wydalania jonów potrzebnych do funkcjonowania organizmu. Są one usuwane z moczem m.in. gdy osiągną stężenie w osoczu wyższe od fizjologicznego.

Woda gazowana jest zdrowa

PRAWDA. Jedyną różnicą pomiędzy wodą niegazowaną a gazowaną jest zawartość dwutlenku węgla, który nie jest szkodliwy dla zdrowych ludzi. Powinny go natomiast unikać m.in. osoby z problemami gastrycznymi, mające kłopoty z krtanią, dzieci.