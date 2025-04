Pralka w kuchni według prawa budowlanego jest nielegalna, ale to ma się zmienić. Wiedziałaś, że pralka w kuchni to łamanie prawa? My też nie.

Pralka w kuchni nikogo do tej pory nie dziwiła: to częsty widok, zwłaszcza w małych, ciasnych mieszkaniach, gdzie liczy się każdy metr kwadratowy. Okazuje się, że umiejscowienie pralki w kuchni jest niezgodne z obowiązującym prawem budowlanym! Resort infrastruktury i budownictwa przygotowuje nowelizację przepisów, które pamiętają jeszcze czasy PRL. I których nikt nie przestrzegał.

"To gdzie ona ma stać, w sypialni?!"

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa powoli wdraża pomysły dotyczące budowy mieszkań. Chodzi o zmianę w przepisach, które np. nakładały na inwestora obowiązek wybudowania na osiedlu bloków wielorodzinnych trzepaka, bądź konieczność zaprojektowania w łazience miejsca zainstalowania automatycznej pralki domowej, a także usytuowania pojemnika na brudną bieliznę. Widziałyście gdzieś trzepak na nowych osiedlach? Właśnie. Przepisy trąciły myszką, ale najwyższy czas je odkurzyć, a najlepiej wyprać.

Do właściciela mieszkania będzie teraz należała decyzja, gdzie i czy pralka będzie umieszczona. Ministerstwo swoją decyzję tłumaczy w ten sposób:

Sposób, w jaki ludzie korzystają z pralek, jak i kiedy robią pranie, zmienił się. Pralki często umieszczane są w wydzielonych pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych, niekoniecznie w łazience, dlatego też wprowadzono regulację ogólną, mówiącą, że w mieszkaniu należy przewidzieć miejsce umożliwiające zainstalowanie automatycznej pralki domowej.

Resort wykreślił także z przepisów nakaz, aby kuchnia i wnęka kuchenna była wyposażona w trzon kuchenny, zlewozmywak lub zlew. Z przepisów zniknie też pojęcie wnęki kuchennej i zastąpi je aneks kuchenny. Będziemy mogli sobie zaprojektować w dowolnym pokoju pod warunkiem zastosowania w niej co najmniej wentylacji grawitacyjnej i kuchni elektrycznej. Zmiany mają także dotyczyć wymiarów budowanego mieszkania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami co najmniej jeden pokój w mieszkaniu powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 16 m kw. Wobec powyższego, analizując powierzchnię mieszkania jednopokojowego można założyć, że jego powierzchnia uwzględniając występujący aneks kuchenny bądź kuchnię, pomieszczenie łazienki oraz korytarz będzie optować w granicach 24-25 m kw. Powierzchnia ta wydaje się być minimalną do zapewnienia odpowiedniego standardu użytkowania mieszkania jednopokojowego.

Gdy wyjdziesz z mieszkania: parking

Zmiany obejmą także parkingi. Nowe przepisy pozwolą na poszerzenie parkingów przy nieruchomościach. Zniknie też zapis o odpowiedniej odległości stawiania auta od okien domów. Planowana data wejścia w życie nowych przepisów to 90 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

