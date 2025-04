Wywołują ją wirusy, które po zakażeniu umiejscawiają się w nabłonku dróg oddechowych (w nosie, gardle, tchawicy, oskrzelach). Z czasem ich działalność doprowadza do poważnego uszkodzenia nabłonka, co toruje drogę innym zarazkom, np. pneumokokom, gronkowcowi złocistemu. To właśnie one są przyczyną niektórych pogrypowych powikłań. Scenariusz może być też trochę inny: wirus grypy dostaje się z krwią do dolnych dróg oddechowych i wywołuje tam poważny stan zapalny. Tak powstaje zapalenie płuc, które bardzo często łączy się z grypą. Może być też i tak, że wirus zaatakuje układ nerwowy, powodując zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Mechanizmów chorobowych, które mogą doprowadzić do groźnych powikłań pogrypowych jest wiele. Na szczęście na wiele z nich mamy wpływ. Podpowiemy ci, co zrobić, by do nich nie dopuścić.

Poznaj objawy

Choroba zaczyna się nagle i rozwija z godziny na godzinę. Prawie natychmiast pojawiają się charakterystyczne symptomy:

dreszcze,

bardzo silne bóle kostno-mięśniowe ,

wysoka gorączka dochodzącą do 39-40 st. C,

bóle gardła,

suchy uciążliwy kaszel,

bóle w klatce piersiowej,

katar.

Leczenie grypy bez żadnych powikłań trwa zwykle 7 dni, ale osłabienie po chorobie można odczuwać nawet przez kilka tygodni. Powikłania natomiast dają o sobie znać najczęściej 1. i 2. tygodniu choroby. Najbardziej narażone są na nie dzieci, seniorzy, przewlekle chorzy, osoby z osłabioną odpornością (m.in. osoby przemęczone). Jeśli ty lub ktoś z twoich bliskich jesteście w tej grupie, sprawdź, co możesz zrobić, by ułatwić wam chorowanie.

Lecz katar, uniknij zapalenia zatok

Zmiany zapalne błony śluzowej zatok przynosowych są najczęstszym powikłaniem grypy. Aby zmniejszyć ryzyko tej choroby:

Stosuj inhalacje . Wlej do miski litr wrzątku, dodaj 5 kropli olejku sosnowego, lawendowego lub mentolowego. Pochyl się, przykryj głowę ręcznikiem (chodzi o to, by para nie uciekała na boki). Oddychaj przez nos przez ok. 5 minut.

. Wlej do miski litr wrzątku, dodaj 5 kropli olejku sosnowego, lawendowego lub mentolowego. Pochyl się, przykryj głowę ręcznikiem (chodzi o to, by para nie uciekała na boki). Oddychaj przez nos przez ok. 5 minut. Weź kąpiel . Wlej do wanny pełnej ciepłej wody po 3 krople olejków: eukaliptusowego, rozmarynowego i melisowego. Zanurz się w kąpieli na 20 minut. Potem wytrzyj ręcznikiem (nie spłukuj ciała pod prysznicem!) i szybko połóż się do łóżka.

. Wlej do wanny pełnej ciepłej wody po 3 krople olejków: eukaliptusowego, rozmarynowego i melisowego. Zanurz się w kąpieli na 20 minut. Potem wytrzyj ręcznikiem (nie spłukuj ciała pod prysznicem!) i szybko połóż się do łóżka. Pij syrop z kapusty . Wyciśnij sok z czerwonej kapusty (np. w sokowirówce). Zagotuj go, a gdy ostygnie dodaj 3 łyżki miodu. Pij po łyżeczce 3 razy dziennie.

. Wyciśnij sok z czerwonej kapusty (np. w sokowirówce). Zagotuj go, a gdy ostygnie dodaj 3 łyżki miodu. Pij po łyżeczce 3 razy dziennie. Korzystaj z preparatów z apteki. Jak najczęściej wpuszczaj do nosa sól fizjologiczną lub roztwór wody morskiej. Przez 2–3 dni możesz też stosować preparaty obkurczające śluzówkę.

Zwalczaj kaszel, nie daj się zapaleniu

Ten grypowy jest suchy i męczący. Niekiedy jest tak uciążliwy, że powoduje wymioty, nie daje też spać w nocy. Powinnaś jednak na niego uważać, bo po kilku dniach może zmienić się w mokry. Wtedy konieczne będzie wykrztuszanie wydzieliny zapalnej, bo inaczej może dojść do zapalenia płuc.

Rozgrzewaj się . Ulgę w kaszlu przyniesie nacieranie klatki piersiowej i pleców rozgrzewającymi preparatami (np. Vick Vaporub, Pulmex).

. Ulgę w kaszlu przyniesie nacieranie klatki piersiowej i pleców rozgrzewającymi preparatami (np. Vick Vaporub, Pulmex). Przyjmuj kropelki z podbiału : 3 łyżki suszonych liści zalej szklanką wrzątku. Przykryj i odstaw na 15 min. Przecedź, przestudź. Do naparu dodaj pół szklanki miodu. Stosuj 3 razy dziennie po jedzeniu – 30 kropli na kieliszek wody.

: 3 łyżki suszonych liści zalej szklanką wrzątku. Przykryj i odstaw na 15 min. Przecedź, przestudź. Do naparu dodaj pół szklanki miodu. Stosuj 3 razy dziennie po jedzeniu – 30 kropli na kieliszek wody. Nawilżaj gardło . Pół szklanki oliwy wymieszaj z sokiem wyciśniętym z jednej cytryny. Wymieszaj. Pij po łyżeczce 3 razy dziennie.

. Pół szklanki oliwy wymieszaj z sokiem wyciśniętym z jednej cytryny. Wymieszaj. Pij po łyżeczce 3 razy dziennie. Pij wywar z imbiru . Kawałek imbiru (ok. 5 cm), zalej dwoma szklankami wody. Gotuj 20 min. Posłódź syropem malinowym. Pij po szklance rano i wieczorem.

. Kawałek imbiru (ok. 5 cm), zalej dwoma szklankami wody. Gotuj 20 min. Posłódź syropem malinowym. Pij po szklance rano i wieczorem. Korzystaj z preparatów z apteki. Póki kaszel jest suchy, nie stosuj leków wykrztuśnych. Lepiej sprawdzą się takie, które łagodzą podrażnione gardło, np. z dodatkiem sosny, tymianku, propolisu. Na mokry pomogą np. Flegamina, Pectodrill, Mucosolvan.

Pamiętaj! Gdy kaszlowi zacznie towarzyszyć ból w klatce i silne osłabienie, zgłoś się szybko do lekarza! To może świadczyć o tym, że do grypy dołączyło już jednak zapalenie oskrzeli lub płuc.

Zbijaj gorączkę, chroń mózg

Jeśli temperatura przekroczy 38 st. C, trzeba ją obniżyć. Rób to regularnie i staraj się nie dopuszczać, by osiągnęła 39,5 st. C, ponieważ tak wysoka gorączka może być niebezpieczna m.in. dla komórek nerwowych mózgu.

Stosuj leki. Z gorączką rozprawią się preparaty, które zawierają paracetamol, ibuprofen lub kwas acetylosalicylowy. Zanim jednak przyjmiesz jakiś lek, przeczytaj ulotkę, ponieważ pod różnymi nazwami preparatów mogą ukrywać się te same substancje czynne. A wtedy łatwo o przedawkowanie.

Z gorączką rozprawią się preparaty, które zawierają paracetamol, ibuprofen lub kwas acetylosalicylowy. Zanim jednak przyjmiesz jakiś lek, przeczytaj ulotkę, ponieważ pod różnymi nazwami preparatów mogą ukrywać się te same substancje czynne. A wtedy łatwo o przedawkowanie. Rób okłady. Żeby przyspieszyć działanie leków, przykładaj chłodne kompresy na czoło, kark, pachwiny i w miejsca pod kolanami. Możesz także wziąć kąpiel w wodzie o temperaturze niższej o jeden stopień od temperatury ciała.

Żeby przyspieszyć działanie leków, przykładaj chłodne kompresy na czoło, kark, pachwiny i w miejsca pod kolanami. Możesz także wziąć kąpiel w wodzie o temperaturze niższej o jeden stopień od temperatury ciała. Wykorzystaj zioła. Napotnie działa m.in. napar z lipy (łyżeczka suszu na szklankę wrzątku). Pij go 2 razy dziennie po szklance.

Dbaj o gardło, zmniejsz ryzyko anginy

W czasie infekcji mogą cię nękać bóle gardła, spowodowane przez atakujące śluzówkę wirusy. Jeśli z nimi nie zawalczysz, osłabiony przez wirus organizm zaatakują bakterie: ściankach chorego gardła zacznie spływać ropa, roznosząc infekcję po całym organizmie. Tym właśnie charakteryzuje się angina. Możesz jej uniknąć, trzeba tylko nawilżyć gardło i odbudować jego śluzówkę.

