Jeśli Tobie również wmawiano, że miłość do samego siebie to egoizm, mamy dobrą wiadomość: to mit, który najwyższy czas obalić. My, podobnie jak Rossmann, wierzymy, że self-love to sztuka troski o siebie, uważności na własne potrzeby i bycia dla siebie życzliwym, bo tylko wtedy możemy być naprawdę dobrzy dla innych. Aby kochać świat, trzeba najpierw zaakceptować i pokochać siebie.

Dzień, w którym miłość zaczyna się od Ciebie

Wszyscy znamy Walentynki, ale o Dniu Kochania Siebie mówi się wciąż zbyt mało. Tymczasem 13 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kochania Siebie — święto, które przypomina, że relacja z samym sobą jest tą najważniejszą i najbardziej długodystansową. Rossmann idzie o krok dalej i zaprasza do celebrowania tej idei już od 11 do 13 lutego za pośrednictwem aplikacji RossmannPL.

Wyznanie sobie miłości w tych dniach ma wyjątkową, podwójną moc - wzmacnia Ciebie i jednocześnie pomaga innym nauczyć się tej samej uważności wobec siebie.

Jak jedno „Kocham Cię” zmienia się w realną pomoc

Zasada jest prosta, a gest symboliczny i piękny w swojej prostocie. Wystarczy między 11 a 13 lutego powiedzieć „Kocham Cię” do… własnego telefonu z włączoną aplikacją RossmannPL. Każde takie wyznanie to cegiełka dołożona do realnej pomocy, jaką Rossmann przekaże na rzecz projektu „Młode Głowy” Fundacji UNAWEZA.

Jeśli w akcji weźmie udział 10 000 użytkowników aplikacji, Fundacja otrzyma 50 000 zł darowizny. To jednak dopiero punkt wyjścia — im większe zaangażowanie, tym większa skala wsparcia. Miłość, która rezonuje, naprawdę potrafi się mnożyć.

Mat. prasowe

Fundacja UNAWEZA: kiedy troska o siebie staje się systemowym wsparciem

Fundacja UNAWEZA, założona przez Martynę Wojciechowską, od lat konsekwentnie pracuje na rzecz dobrostanu psychicznego młodych ludzi, wzmacniając ich poczucie sprawczości, wartości i wiary w siebie. Jednym z kluczowych projektów Fundacji są „Młode Głowy” — ogólnopolska inicjatywa poświęcona zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży.

Projekt koncentruje się na normalizowaniu rozmów o emocjach, kryzysach psychicznych, depresji oraz presji, z jaką mierzą się dziś młodzi ludzie. Uczy, że mówienie o emocjach nie jest oznaką słabości, lecz odwagi. Że samoakceptacja, uważność na własne potrzeby i czułość wobec siebie są fundamentem zdrowych relacji - zarówno z innymi, jak i z samym sobą.

To właśnie ta spójność wartości sprawia, że Fundacja UNAWEZA jest naturalnym i wiarygodnym partnerem kampanii Rossmanna. Użytkownicy aplikacji RossmannPL nie tylko deklarują miłość do samych siebie, ale poprzez swój udział realnie wspierają młode osoby w kryzysie, nadając temu prostemu gestowi głęboki, społeczny wymiar.

Bo miłość do samego siebie nie jest luksusem ani chwilową modą - jest fundamentem. To czuły gest, od którego zaczyna się odwaga, spokój i gotowość do bycia dla innych. Jedno „Kocham Cię” wypowiedziane w ciszy może stać się echem, które dotrze dalej, niż się spodziewamy. Gdy dbamy o siebie, tworzymy przestrzeń na empatię, wsparcie i realną zmianę. A jeśli przy okazji możemy pomóc komuś odnaleźć światło w trudniejszym momencie — tym bardziej warto powiedzieć to dziś. I jutro. I zawsze.

Materiał promocyjny marki Rossmann