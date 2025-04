Od dzisiaj, 17 lipca do wyczerpania zapasów ulubiona pościel Polaków dostępna w jeszcze lepszych cenach! Za miękką, przyjemną i szybkoschnącą dwustronną pościel z bawełną Renforce zapłacicie 33 złote! Oczywiście wszystko zależy od wielkości.

Jakie wersje pościeli są dostępne?

Poszewka na poduszkę 70 x 80 i poszwa na kołdrę 140 x 200 - cena 33 zł

2 poszewki na poduszkę 70 x 80 i poszwa na kołdrę 160 x 200 - cena 44 zł

2 poszewki na poduszkę 70 x 80 i poszwa na kołdrę 220 x 200 - cena 55 zł

Do wyboru jest 9 wzorów - geometryczne i kwiatowe utrzymane w spokojnej - pastelowej lub monochromatycznej kolorystyce. Pościel można prać w pralce w temperaturze do 60 C. Uszyta jest z przyjaznego dla skóry, przetestowanego przez Międzynarodowy instytut badawczy materiału.

Oprócz pościeli dostępne będą również prześcieradła z jerseyu z gumką w 4 kolorach w cenach od 19,99 zł do 39,99 zł w zależności od wielkości. Przeznaczone są na materace o wys. do 25 cm. Do kompletu możecie również dobrać pikowaną narzutę na łóżko w cenie 99 złotych.