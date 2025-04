Wyrzuć rzeczy zniszczone

Nie warto przechowywać starych ciuchów, bo odbierają elegancję, kobiecość i szkodzą twojemu wizerunkowi. Przejrzyj te, które mają dziury, plamy, są pozaciągane lub zmechacone. Zobacz, czy nie da się ich odświeżyć (dzianinę ogól maszynką, plamy potraktuj odplamiaczem, szydełkiem powciągaj zaciągnięcia). Jeśli nie da to rezultatu, bez żalu pozbądź się zniszczonych rzeczy.

Odłóż ubrainia w złym rozmiarze

Masz rzeczy, które były dobre na ciebie kilka kilogramów temu? A może nabyłaś kiedyś ciuszek wierząc, że schudniesz i w niego się zmieścisz? Takie rzeczy oszukują stan twojej garderoby – leżą, a nie są używane. Pozbądź się ich lub chociaż wyciągnij ze swojej szafy – twoim celem jest porządek w szafie.

Wyjmij ciuchy, w których nie chodzisz

Do tej kategorii należą najczęściej nietrafione zakupy lub niechciane prezenty. Żal nam jest pozbywać się również rzeczy, którą dostałyśmy od kogoś bliskiego lub kojarzącą się z miłą sytuacją. Jednak garderoba nie jest dobra dla takich pamiątek. Odłóż je w inne miejsce lub oddaj, by sprawiła przyjemność i była używana przez kogoś innego.

Przejrzyj to, co zostało

Zobacz, czy masz rzeczy na każdą okazję (do pracy, na różne wyjścia, spacery), by nie zaskoczyła cię jakaś nagła okazja. Popatrz, czy poszczególne rzeczy pasują do pozostałych i tworzą ciekawe kompozycje. Optymalne jest, by do jednego dołu, np. spodni mieć co najmniej trzy opcje gór czyli bluzek czy swetrów.

