„Wyślizgnęłaś mi się niespodziewanie i po cichu”

Autorką listu jest australijska blogerka, Phoebe Shields. Obecnie kobieta jest szczęśliwą matką rocznego syna. Jednak zanim chłopiec przyszedł na świat, Phoebe straciła ciążę. Kobieta nie ukrywa, że cierpi na PTSD, czyli zespół stresu pourazowego. Na blogu pisze o tym, jak radzi sobie po poronieniu.

Phoebe Shields nie ukrywa, że poronienie jest trudnym doświadczeniem dla kobiety. Chociaż życie szybko wraca do normy, to kobieta nigdy nie zapomina.

Kobieta przyznaje, że nawet pojawienie się na świecie drugiego dziecka, nie jest w stanie wypełnić pustki, która powstaje po poronieniu.

Jeszcze zanim zostałaś poczęta, już od momentu, od którego wiedzieliśmy, że Cię chcemy, zaczęłam robić dla Ciebie miejsce. Odkryłam, że nie jest to trudne. Moje serce bez wysiłku rozciągnęło się. Praktycznie z dnia na dzień stworzyłam dla Ciebie specjalną przestrzeń w moim sercu. Specjalnie dla Ciebie. Jednak teraz to miejsce jest puste. Od lat próbuję załatać tę dziurę, która powstała w moim sercu. Myślałam, że może kiedy na świat przyjdzie Twój brat, to on wypełni to miejsce. Ale kiedy został poczęty, w moim sercu powstało specjalna przestrzeń dla niego, a pustka po Tobie pozostała niewypełniona

- wyznaje kobieta.