Wpis pojawił się na Facebooku w niedzielę wieczorem. Autorką jest pediatra Katarzyna Hoffmann-Pirogowicz ze szpitala zakaźnego we Wrocławiu. Szczery i poruszający apel lekarki polubiło ponad 1,5 tysiąca osób, setki udostępniało i komentowało.

„Dziś jestem na dyżurze. I będąc świadomą rzeczy, o których nie wiesz lub się nimi dotąd nie interesowałeś, martwię się o to, co nas wszystkich czeka. I boje się, podobnie jak Ty” – czytamy początek wpisu.

Lekarka opisuje, jak wygląda epidemia jej oczami, jak dramatycznie przedstawia się sytuacja w szpitalach. „Mam wiedzę, co to naprawdę znaczy, że jesteśmy niedofinansowani jako resort, że jest mało sprzętu, że nie ma rezerw materiałowych w kraju” – pisze.

Katarzyna Hoffmann-Pirogowicz przyznaje, że też drży o zdrowie swoich bliskich - dzieci i tych starszych, schorowanych, z niedoborami odporności. „Lubisz mnie? To #zostańwdomu. Nie lubisz? To może lubisz moje dzieci i ich dziadków. Zostań w domu”.

Nie znasz mnie, ale masz swoich bliskich, którzy zachorują. To będą Twoi rodzice, dziadkowie, jeśli jesteś młody i ich masz. Część z nich umrze. Naprawdę masz to gdzieś? Bo chodząc teraz do sklepów, spotykając się w większym gronie niż Twoi najbliżsi, chodząc do kościoła, na siłownię, place zabaw, pokazujesz, że masz to gdzieś

– pisze lekarka.