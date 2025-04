Spis treści

W Poznaniu działa już punkt informacyjny dla uchodźców, który działa od końca lutego. Znajdziecie go Dworcu Głównym PKP. Jest obsługiwany przez wolontariuszy, ale także pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przyjezdni znajdą informacje dotyczące legalizacji pobytu w Polsce oraz wszystkie pozostałe niezbędne dane. Punt będzie dostępny od godz. 8-22, jednak Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu nie wyklucza tego, że w zależności od rozwoju sytuacji to miejsce będzie otwarty przez całą dobę.

Uruchomiona też została specjalna infolinia. Na numer +48 61 850 87 77 możne dzwonić codziennie w od 8.00 do 20.00. Pytania można również kierować na adres e-mail cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu stworzył także specjalną stronę, gdzie można znaleźć wszystkie potrzebne informacje.

Bardzo dużo osób chce pomóc uchodźcom z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną w swoim kraju. Już w pierwszych dniach w całej Polsce pojawiły się liczne ogłoszenia osób czy fundacji, które zaczęły zbierać dary rzeczowe lub pieniężne. My jednak zachęcamy do tego, aby kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i stawiać na zbiórki sprawdzonych organizacji. Koordynacją pomocy zajmuje się także Ministerstwo Spraw Zewnętrznych. Na ich stronie znajdziesz listę sprawdzonych zbiórek, wolontariatów, ale także sam będziesz mógł zgłosić swoją chęć pomocy.

Lwowiacy Poznań

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Pd.-Wsch. Oddział w Poznaniu organizuje zbiórkę dla Polaków we Lwowie i okolicach. Osoby, które chcą pomóc mogą dokonać wpłaty na konto organizacji PKO BP: 06 1020 4027 0000 1302 0293 3455 z dopiskiem ,,Pomoc dla Lwowa”. W porozumieniu ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen uruchomiona została także zbiórka darów. Takich jak żywność długoterminowa, środki higieny osobistej i podstawowej chemii gospodarczej, podstawowe środki medyczne (plastry, bandaże, etc.).

Gdzie? Na Ul. Kowalewicką 15 (miedzy Luboniem a Komornikami)

Kiedy? 4 marca godz. 17.30

Schron Kultury

Schron Kultury organizuje zbiórkę rzeczy, taki jak: koce, pościele, kołdry, poduszki, ręczniki, termosy/kubki termiczne, kosmetyki osobiste (szczoteczka do zębów, pasta do zębów, żel pod prysznic, szampon, mydło itp.), środki pomocy medycznej: opatrunki, bandaże itp., proszki/płyny do prania i płukania, gotowe dania w słoikach, takie jak m.in.: gołąbki, pulpety, fasolka itp., produkty długoterminowe, takie jak: ryż, kasza, makaron.

Gdzie? ul. Rolna 24

Kiedy? 3 marca, g. 16:00-19:00, 4 -5 marca, g. 10:00-13:00

Fundacja ORCHidea

Fundacja ogłasza zbiórkę środków medycznych, które są niezbędne do pierwszej pomocy. Potrzebne są apteczki pierwszej pomocy, apteczki NATO 1, antyseptyczne, opaski uciskowe, środki opatrunkowe, przeciwbólowe, preparaty antyseptyczne, wata bawełniana, maści, żele i preparaty na oparzenia i wiele innych.

Gdzie? Hetmańska 15

Kiedy? Fundacja otwarta w dni robocze w godz. 9-19.00

Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu

- Potrzebujemy jedzenia, które można spożyć bez przyrządzania, m.in.: konserwy, chleb z dłuższym terminem ważności, jedzenie dla dzieci i niemowląt, wodę, herbatę oraz środki higieny osobistej, pieluchy dla dzieci, koce, śpiwory, prześcieradła – apelują pomysłodawcy zbiórki.

Gdzie? Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10

Kiedy? Od poniedziałku - niedzieli w godz. 6:30 - 17:30

Miejski Punkt Pomocy "Poznań dla Ukrainy"

Miejski Punkt Pomocy to miejsce dostarczenia produktów tylko od indywidualnych darczyńców. Wszyscy zainteresowani dużą formą pomocy, mogą kontaktować się z numerem telefonu: 885 95 33 67. Organizatorzy apelują o to, aby już nie przynosić ubrań.

Gdzie? Przy ul. Bukowskiej 27/29

Kiedy? Codziennie w godzinach od 10.00 do 20.00

Polski Czerwony Krzyż w Poznaniu

Polski Czerwony Krzyż działa na terenie całej Polski i wszędzie zbierają dary, które później będą przekazane najbardziej potrzebującym. Potrzebne jest przede wszystkim jedzenie, środki czystości i środki opatrunkowe.

Gdzie? ul. Górna Wilda 99-A-B

Kiedy? Poniedziałek – Piątek 7:00 – 18:00; Sobota – Niedziela 9:00 - 17:00

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Ten znany i duży budynek stał się Centralnym Punktem Zbiórki Darów dla Ukrainy. To także magazyn, do którego będą trafiać rzeczy z całego miasta. Towary będą tu przyjmowane, sortowane i wysyłane transportami rządowymi do potrzebujących za granicą. Całość koordynuje Urząd Miasta Poznań oraz Caritas Polska.

Oprócz tego w Międzynarodowych Targach Poznańskich działa punkt recepcyjna dla uchodźców z Ukrainy, gdzie będą mogli otrzymać pierwsze wsparcie - niezbędne informacje, posiłek i pomoc medyczną. Punkt będzie dostępny dla potrzebujących przez całą dobę.

Gdzie? ul. Głogowska 14

Zoo w Poznaniu

Poznańskie zoo bardzo mocno zaangażowało się w pomoc kijowskiemu ogrodowi zoologicznemu. Udało im się wydostać zwierzęta, aby zamieszkały w Wielkopolsce. Nadal są prowadzone zbiórki i trzeba obserwować ich stronę fanpage na Facebooku. Nieustannie prowadzą zbiórki pieniężne. Dla osób, które chcą pomóc podajemy numer konta bankowego PKO BP nr 98 1020 4027 0000 1602 1441 7713

Fundacji Kejtersi

Do fundacji trafiają już pierwsze zwierzęta z terenów objętych wojną. Można ich wspierać w różny sposób. Po pierwsze i najważniejsze można zdecydować się na adopcję takiego zwierzęcia. Oprócz tego proszą o to, aby przynosić dobrej jakości suchą karmę, ale przydadzą się też: karma mokra, smycze (NIE FLEXI!), szelki typu guard, obroże, transportery I klatki kennelowe.

Miejsca zbiórki:

Centrum Medycyny Uniwersyteckiej, ul. Szydłowska 43;

Ministerstwo Browaru ul Ratajczaka 34;

Poznań Przychodnia weterynaryjna Neo Vet ul. Głogowska 164;

Poznań More Active Doggy os. Winiary 51

Poznań Solarium Studio Viva os. Czwartaków 24C

Swarzędz oraz os. Raczyńskiego 1/66

Swarzędz Trzecia Kawa ul. Polna 1

Poznań Kwiaciarnia Artystyczna Kasia ul. Naramowicka 153

Poznań Szkoła wizażu BeautyArt Ul. Czarnieckiego 4c wejście od ul. Roboczej przy Żabce Poznań

Przychodnia Weterynaryjna Piotr Dąbrowski ul. Jugosłowiańska 13

Poznań Zarośla ul. Bukowska 45

Poznań Sklepy zoologiczne zooartykuly.pl

Galeria Dębiec Ul. 28 Czerwca 1956r. 384

Pozna, Garbary ul. Piaskowa 3F

Poznań, Ul. Murawa 37B/L2

Poznań, Ul. Marcelińska 96

Poznań Pora Dnia Ul. Różana 15

Poznań Vandal Cafe ul. Strusia 9

Poznań WYSPA PSA os. Piastowske 75

Poznań Sklep zoologiczny Shastuś Happy-Zoo ul. Potworowskiego 1

Dzungla Cafe ul. Glogowska 32

Kawiarnia KAHAWA Kawa i Książka plac Ratajskiego 10d Poznań

Kimchiken Kraszewskiego 14 Poznań

Mins Table Kraszewskiego 14 Poznań

Mins Origini ul Edwarda Taylora Poznań

Sklep Zoologiczny Aligator - Poznań Plaza, ul. Drużbickiego 2 lok. 202

Bezpłatne testy na COVID-19 dla uchodźców

Obywatele i obywatelki Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, mogą w Poznaniu skorzystać z bezpłatnych wymazów - testów na koronawirusa SARS-CoV-2. Taką możliwość zapewnia Uniwersytet Medyczny.

Punkt pobrań znajduje się przy ulicy Rokietnickiej 8, czynny jest przez cały tydzień: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, w sobotę w godz. 8:00-16:00, w niedzielę w godz. 8:00-12:00.

Bezpłatna pomoc medyczna LuxMed

Grupa medyczna LuxMed również włączyła się w pomoc dla uchodźców z terenów dotkniętych wojną. We wszystkich placówkach w Polsce, w tym w Poznaniu, mogą otrzymać bezpłatną pomoc.

Kontakt: (+48) 22 45 87 007 (w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku) – infolinia obsługiwana również w j. ukraińskim lub ua.kontakt@luxmed.pl

Urząd Pracy w Poznaniu

Na miejscu doradca udzieli wszelkich informacji związanych z zatrudnieniem, w tym zaprezentuje dostępne oferty pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim. Można przyjść stacjonarnie lub zadzwonić na numer 512 360 258. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku godz. 8:00 - 14:30. Urząd pracy poszukuje też pracodawców, którzy byliby zainteresowani zatrudnieniem uchodźców. Wolne miejsc można zgłaszać na adres pracadlaukrainy@poznan.praca.gov.pl wraz z podaniem: miejsca pracy,

nazwy stanowiska,

warunków pracy,

wymagań stawianych kandydatom (uwaga - uchodźcy mogą nie posiadać dokumentów potwierdzających kwalifikacje),

danych kontaktowych,

ewentualnie: możliwości zakwaterowania.

Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren

- W związku z sytuacją w Ukrainie, chcielibyśmy przyłączyć się do pomocy uchodźcom, szczególnie rodzinom z małymi dziećmi od urodzenia do lat 6 – czytamy na fanpage Facebook. - Zbieramy książeczki, zabawki, materiały plastyczne, gry i puzzle, aby dzieci mogły mieć zapewnione warunki sprzyjające zabawie, aby w miarę możliwości świat wokół nich był podobny do tego, w którym wcześniej były – apelują.

Gdzie? ul. Murawa 37 C/ L 4 w Poznaniu

Kiedy? W okresie od 28.02 do 11.03.2022, w godzinach od 9:00 do godz. 19:00, a w piątek do godz. 16:00

Biblioteka Raczyńskich

Biblioteka Raczyńskich z myślą o małych uchodźcach z Ukrainy organizuje zbiórkę bajek i książek dla dzieci po ukraińsku. Gdzie? Biblioteka Dziecięca przy al. Marcinkowskiego 23 Kiedy? Od poniedziałku do piątku 9.00-19.00 w soboty 10.00-17.00

Miasto Poznań udostępnia darmową komunikacje miejską dla uchodźców z Ukrainy. Osoby, które skorzystają z pomocy punktu recepcyjnego na MTP lub odwiedzą jeden z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań otrzymają specjalne zaświadczenie. Na jego podstawie przez 30 dni będą mogły bezpłatnie jeździć komunikacją miejską.

„Polki mogą wszystko”

Fundacja ,,Polki mogą wszystko" też stara się działać na rzecz uchodźców w Ukrainy. Na naszej oficjalnej stronie znajdziecie między innymi informację o zbiórkach pieniężnych. Dochód z nich pójdzie na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla cywili i żołnierzy.

