Spis treści

Reklama

Istnieje wiele form pomocy Ukraińcom, którzy uciekli z terenów objętych wojną. Można zdecydować się na przelanie określonej kwoty pieniężnej na konto wybranej organizacji. Listę sprawdzonych i zweryfikowanych zbiórek pieniędzy znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Zewnętrznych. Oprócz informacji o samych fundacjach i stowarzyszeniach, będziesz mógł sam zgłosić swoją chęć pomocy.

Województwo lubelskie i podkarpackie jest najbliżej granicy z Ukrainą i do tej części Polski trafiają najpierw. Z racji tego zapotrzebowanie w tych rejonach jest zdecydowanie większe. Między innymi fundacja Homo Faber nieustannie poszukuje wolontariuszy, którzy pomogą ludności z Ukrainy w tym trudnych dla nich czasie. Na ich stronie znajdziecie specjalny formularz , który możecie wypełnić i przesłać. Poszukiwani są przede wszystkim osoby, które mówią po ukraińsku lub rosyjsku. Potrzebni są tłumacze, lekarze, psychologowie, prawnicy, przedszkolanki, a nawet graficy.

Polski Czerwony Krzyż w Lublinie

Polski Czerwony Krzyż w całym kraju ogłosił zbiórkę darów rzeczowych pod hasłem #napomocUkrainie. Również w Lublinie zbierają dary dla najbardziej potrzebujących. Organizacja zbiera przede wszystkim żywność długoterminową, kosmetyki, środki opatrunkowe – zwłaszcza te na zranienia i oparzenia.

Każdy kto chce pomóc może się zgłosić do trzech punktów:

Magazyn PCK przy ul. Bursaki 17; godz. 7.oo – 15.oo (pon. – pt.)

Biuro PCK przy ul. Puchacza 6; godz. 8.oo – 16.oo (pon. – pt.)

Siedziba Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej; Plac Litewski 3; godz. 10.00 – 18.oo (codziennie)

Bractwo im. św. Brata Alberta w Lublinie

W tym miejscu przede wszystkim zbierana jest żywność długoterminowa. Potrzebne są: kasze, ryże, makaron, słodycze, dżemy, gotowe dania w słoikach, konserwy, kawę, herbatę, olej, puszki rybne itp. Przynosić można także środki czystości i higieny osobistej, pampersy oraz mokre i suche chusteczki.

Oprócz tego organizacja przegotowuje w budynku Ośrodka Aktywizacji w Bystrzejowicach Trzecich miejsca noclegowe dla osób, które uciekają przed wojną w Ukrainie. Potrzebne są łóżka piętrowe, rozkładane wersalki, tapczany, narożniki, sofy i stoliki nocne. Przydadzą się także kołdry, poduszki i pościele (poszewki i prześcieradła) a także ręczniki.

Kontakt: 81 532 64 37

Gdzie? Biuro Bractwa przy ulicy Zielonej 3

Kiedy? Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie

Swoją pomoc kierują teraz przede wszystkim do takich miast na Ukrainie jak: Łuck, Kiverce, Równe, Żytomierz, Lwów. Dotychczas wysłano już około 20 ton darów zebranych od dobrego serca. Nadal można przynosić najpotrzebniejsze rzeczy, a wśród nich przede wszystkim żywność długoterminowa, ale także koce, czy śpiwory.

Obecnie lubelski oddział Caritas prowadzi zbiórkę w kilku miejscach:

Centrala Caritas w Lublinie, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, wjazd od al. Unii Lubelskiej 15

Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1,

Decathlon przy al. Spółdzielczości Pracy 26

Carrefour, al. Witosa 6.

Prowadzona jest także zbiórka finansowa. Pieniądze można przekazywać na numer konta 46 1240 1503 1111 0000 1752 8351 z dopiskiem w tytule przelewu: UKRAINA.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

W Collegium Jana Pawła II pracownicy oraz wolontariusze KUL przyjmują najbardziej potrzebne rzeczy dla rodzin z Ukrainy: żywność z długim terminem przydatności do spożycia, wodę, środki higieny osobistej, leki oraz koce.

Gdzie? Collegium Jana Pawła II w Lublinie, ul. Łopacińskiego 5

Kiedy? Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00

Lubelska uczelnia poszukuję także wolontariuszy, którzy będą chcieli pomóc, opiekować się dziećmi, zająć się tłumaczeniem, zaoferować pusty pokój lub pomóc z transportem. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie KUL.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

UMCS również włączył się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Potrzebna jest żywność długoterminowa i woda, artykuły higieniczne, środki medyczne, ciepłe ubrania, śpiwory oraz koce.

Gdzie? Stołówka Akademicka „Trójka”, Ul. Langiewicza 16

Kiedy? Codziennie w godzinach 10:00-18:00

Oprócz tego uczelnia przez stronę zrzutka.pl prowadzi zbiórkę pieniędzy dla na zakup najpotrzebniejszych środków dla osób z Ukrainy, w tym rodzin studentów UMCS.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kolejna uczelnia angażuje się w pomoc uchodźcom w Lubinie. W to miejsce najlepiej przynosić żywność, oraz artykuły higieniczne dla dzieci i dorosłych. Poza tym, ważna jest elektronika typu ładowarki, powerbanki, latarki.

Miejsca zbiórki:

Akademicka 13 Rektorat UP – pokój 471 Biuro Szkoły Doktorskiej; od poniedziałku do piątku 7:30-15:00

Akademicka 15 Biblioteka Głowna UP – hol, od poniedziałku do piątku 8:00-17:00; sobota 9:00-14:00

Akademicka 15 Agro I – pokój 234 Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, od poniedziałku do piątku 10:00-14:00

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Na stronie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie cały czas aktualizowana jest list najpotrzebniejszych produktów, które można przynosić do punktu zbiórki. Organizatorzy podkreślają, żeby nie przynosić odzieży ani leków.

Gdzie? Centrum Symulacji Medycznej, ul. Chodźki 4

Kiedy? Codziennie w godz. 9.00-21.00

Poza tym Członkowie Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie utworzyli specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze, które później będą przekazane na zakup w pełni wyposażonych profesjonalnych apteczek wojskowych. Numer konta: 35 1160 2202 0000 0005 1907 1036, w tytule należy napisać: Pomoc Ukrainie.

Instytut Andersa

Pierwsze transporty trafiły już do potrzebujących z Ukrainy. Pomoc jest jednak nadal potrzebna. W Instytucie Andersa zbierane są środki opatrunkowe, takie jak: bandaże, gazy jałowe, plastry, leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, antyseptyczne, na poparzenia, żywność trwała (np. batony, musy owocowe, zupy instant w kubkach, konserwy). Na ich fanpage Facebook znajdzie aktualizowaną listę najpotrzebniejszych produktów.

Gdzie? ul. Głowackiego 16

Kiedy? Codziennie w godz. 10:00 - 18:00

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie przyłącza się do działań dla obywateli Ukrainy przybywających do naszego kraju. Potrzebne są przede wszystkim środki do dezynfekcji, artykuły medyczne, środki czystości, czy termometry.

Gdzie? ul. Pielęgniarek 6

Kiedy? Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 20.00

Politechnika Lubelska

Na ten uczelni nie tylko zbiera się żywność, ale także leki.

Szczególnie potrzebne są:

Otrivin/Nasivin Otrivin/nasivin BABY

Mucosolvan tabletki,

syrop Ibuprom

w tabletkach Ibuprofen

w syropku dla dzieci Paracetamol

w tabletkach Paracetamol

w syropku dla dzieci Probiotyk (dla dzieci)

Nifuroksazyd Stoperan

Furagin Elektrolity dla małych dzieci

Levopront w syropie Herbapect

Tabletki do ssania na ból gardła(orofar, cholinex, fiorda)

Opcja ekstra* przy okazji zakupów w aptece - jakieś fritty owocowe dla dzieci)

Poprzez Politechnikę Lubelską można też zaangażować się w pomoc jako wolontariusz. Osoby zainteresowane mogą się kontaktować na adres e-mail samorzad@pollub.pl wpisując w temacie maila #SolidarnizUkrajną uwzględniając w treści maila swój numer telefonu.

Krew dla Ukrainy

Narodowe Centrum Krwi organizuje akcję „Krew dla Ukrainy”. Proszą jednak o sprawdzanie bieżącego zapotrzebowania na oddawanie krwi w wybranej miejscowości.

Gdzie? Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin

Kiedy? Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

Uchodźcy zostali zwolnieni z opłat za przejazdy pojazdami komunikacji miejskiej. Takie zwolnienie ma obowiązywać do końca marca. Uchodźcy nie muszą też płacić za pozostawienie auta na terenie strefy płatnego parkowania. Uprawnienie do darmowego parkowania obowiązuje od 28 lutego do 31 marca. Podstawę do bezpłatnych przejazdów dla tych osób stanowią posiadane dokumenty potwierdzające obywatelstwo ukraińskie. Na dzisiejszej sesji podjęto uchwałę regulującą tę kwestię.

Lubelski Społeczny Komitet Pomocy

W budynku Centrum Kultury w Lublinie działa Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie. W tym miejscu kilkunastu wolontariuszy pomaga koordynować pomoc dla uchodźców. W tym miejscu możecie zgłosić chęć przekazania darów, dania schronienia, pomocy w transporcie, ale także zgłoszenie swojej kandydatury na wolontariusza.

Gdzie? Centrum Kultury w Lublinie, Peowiaków 12

Widzialna ręka Lublin

Na Facebooku już od czasów pandemii działa grupa Widzialna ręka Lublin. Teraz Można znaleźć tam mnóstwo informacji dotyczących zakwaterowania, potrzebnych rzeczy czy ofert transportu lub noclegu. Każdy gotowy nieść pomoc również może się ogłosić na tej grupie.

Dworzec PKP w Lublinie Uchodźcy uzyskają tu podstawowe informację zaraz po przyjeździe. W punkcie mogą liczyć na zapewnienie schronienia, wyżywienia, pierwszą pomoc i dalsze instrukcje.

Gdzie? Plac Dworcowy 20

Dworzec PKS Lublin

Kolejnym punktem informacyjnym dla obywateli Ukrainy jest lubelski dworzec autobusowy.

Gdzie? Aleja Tysiąclecia 6

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie

Radcowie prawni z OIRP w Lublinie zapewnili o swojej chęci pomocy uciekającym z Ukrainy ale także ich bliskim w naszym kraju. Został utworzony specjalny adres e-mail: ua@oirp.lublin.pl, na który można wysyłać zapytania prawne dotyczące przekroczenia granicy czy legalizacji pobytu bądź poprosić o kontakt z prawnikiem. Udzielają również porad osobom chcącym przeznaczyć lokal na potrzeby mieszkaniowe uchodźców bądź chcą zatrudnić przybyłe z Ukrainy osoby. Działa również całodobowy numer telefonu +48 518 777 025 pod który SMS można wysłać prośbę o kontakt z prawnikiem.

Uniwersytet Medyczny

Osoby potrzebujące mogą się zgłosić do Akademickiej Pomocy Psychologicznej i Edukacyjnej. Uzyskają tam profesjonalne wsparcie i pomoc psychologiczną. Ich wolontariusze mówią w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Żeby skorzystać z APPiE należy zarejestrować się korzystając z formularza zgłoszeniowego lub pod adresem mailowym appie@umlub.pl

Galeria Labirynt

- Uruchamiamy świetlicę dla dzieci i młodzieży uchodźczej pochodzącej z Ukrainy – czytamy na stronie Galerii Labirynt - Zapewniamy opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie gdy osoby dorosłe będą potrzebować załatwienia spraw w urzędach i innych miejscach. Będą z nami osoby, które znają język ukraiński. Będzie miło, ciepło, będzie sztuka oraz różne zajęcia twórcze. Z dziećmi przez cały czas będą przebywały osoby dorosłe.

Harmonogram pracy świetlicy:

Sobota, 5.03, godz. 12:00–16:00

Niedziela 6.03, godz. 12:00–16:00

Gdzie? ul. Popiełuszki 5 w Lublinie

Baza Matka #StandWithUkraine

W ramach działań lokalnego sztabu kryzysowego w Centrum Kultury w Lublinie powstała Baza Matka. To przyjazna, sensoryczna sala dla dzieci z przestrzenią dla rodziców, gdzie: dzieci znajdą opiekę, rodzice mają możliwość skorzystania z interentu i napicia się kawy.

Gdzie? Ul. Peowiaków 20

Kiedy? Codziennie w godzinach 9:00-16:00

Fundacja ,,Polki mogą wszystko".

Fundacja ,,Polki mogą wszystko” również włączyły się aktywnie w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Zbierają pieniądze na zakupów najpotrzebniejszych rzeczy dla walczących o wolność swojego kraju.

Jeżeli chcecie zobaczyć aktualną listę zbiórek lub macie informację o nowych przedsięwzięciach tego typu to zapraszamy na forum Wizaż.pl