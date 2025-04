Spis treści:

Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje. – Jan Paweł II

Zbiórka pieniężna Fundacji In Corpore

Na stronie urzędu miasta Katowice można znaleźć informacje o możliwych formach udzielania pomocy finansowej. Wszyscy mieszkańcy mogą wpłacać pieniądze na konto Fundacji In Corpore. Fundacja zapewnia, że całość kwoty jest przeznaczona na pomoc ukraińskim uchodźcom.

nr konta: 02109020110000000115111518

Zbiórka finansowa dla szpitala w Iwano-Frankiwsku

Lekarze z Katowickiej Elektrokardiochirurgii i Niewydolności Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego organizują zbiórkę pieniędzy na wsparcie szpitala w Iwano-Frankiwsku.

Wpłat można dokonywać na nr konta: 88 1140 2004 0000 3502 7677 5909 z dopiskiem „Ukraina”

Jeśli jesteś mieszkańcem Katowic i chcesz zaoferować bezpłatną pomoc obywatelom Ukrainy, to zgłoś się do oficjalnej bazy wsparcia miasta „Katowice dla Ukrainy”. Urząd miasta tworzy bazę mieszkańców Katowic, którzy chcą zaoferować swoją bezpośrednią pomoc mieszkańcom Ukrainy.

Form udzielanej pomocy dla Ukrainy może być naprawdę wiele. Potrzebne są osoby, które:

pomogą zorganizować transport uchodźców z Ukrainy,

zaoferują noclegi naszym wschodnim sąsiadom,

posługują się płynnie językiem ukraińskim bądź rosyjskim,

mają wykształcenie prawnicze, psychologiczne czy medyczne,

prowadzą przedsiębiorstwa, w których mogą zaoferować pracę dla Ukraińców.

Mieszkańcy chętni do pomocy Ukrainie mogą zgłaszać się za pośrednictwem adresu mailowego: pomocukraina@katowice.eu. Poczta obsługiwana jest przez urzędników miasta Katowice, jednak dane osobowe są przekazywane do Fundacji In Corpore, która prowadzi Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Wolontariat urzędu miasta Katowice

Urząd miasta prowadzi także czynny nabór do wolontariatu. Skala działań pomocowych wymaga adekwatnych zasobów ludzkich, dlatego wszystkich chętnych mieszkańców Katowic zachęcamy do kontaktu. W szczególności poszukiwane są osoby mówiące w języku ukraińskim bądź rosyjskim.

Zgłoszenia wolontariuszy przyjmowane są na adres: pomocukraina@katowice.eu

Wolontariat dla Ukrainy – Uniwersytet Śląski

Wszyscy studenci Uniwersytetu Śląskiego mogą włączyć się w wolontariat społeczności akademickiej. Wolontariusze zajmują się między innymi pomocą w zakwaterowaniu Ukraińców w akademikach czy organizowaniu działań integracyjnych.

Osoby chcące zaangażować się w wolontariat dla Ukrainy UŚ Katowice proszone są o kontakt na adres: pomagam@us.edu.pl

Zbiórki darów w katowickich szkołach

W katowickich szkołach prowadzona jest pomoc rzeczowa dla obywateli Ukrainy. W celu lepszej organizacji zbiórki zbierane rzeczy zostały podzielone na pięć grup: odzież i okrycia, żywność, środki higieniczne i czystości, podstawowe środki medyczne i inne artykuły zaspokajające najważniejsze potrzeby. Jakie dary dla Ukrainy można przynosić do katowickich szkół?

I grupa – odzież i okrycia : odzież, koce termoizolacyjne, karimaty, foliowe materace, koce termiczne, śpiwory, podkładki pod materace, ubrania, okrycia wierzchnie (kurtki zimowe, kurtki przejściowe, płaszcze przeciwdeszczowe, bluzy) oraz bielizna.

II grupa – środki do mycia ciała i czystości : żele pod prysznic, płyny do kąpieli, pasty do zębów szczoteczki, szampon do włosów, podpaski higieniczne, pieluchy dziecięce, pieluchy dla dorosłych, ręczniki papierowe, ręczniki z mikrofibry, tampony, worki na śmieci, środki antyseptyczne dezynfekcyjne maski wielokrotnego użytku, opakowania masek jednorazowych, naczynia kuchenne wielorazowego użytku (głębokie naczynia, łyżki, widelce, noże).

III grupa – żywność : żywność typu instant (do szybkiego przyrządzenia), batony energetyczne, suszone owoce, orzechy, bakalie, konserwy, makaron, błyskawiczne płatki śniadaniowe (płatki zbożowe).

IV grupa – inne : zapałki, baterie, zapalniczki, świece i apteczki pierwszej pomocy, powerbanki naładowane.

V grupa – podstawowe środki medyczne: witaminy, leki na kaszel, środki na przeziębienie, środki przeciwbólowe.

Gdzie? Katowickie szkoły

Kiedy? Codziennie w godzinach 8:00-19:00

Ważna informacja: Wolontariusze proszą, żeby rzeczy znajdujące się na liście, były oryginalnie zapakowane i nowe. Ich pracę bardzo ułatwi także właściwa segregacja darów w kartonach. Jeden karton powinien zawierać rzeczy z jednej grupy. Wymieszane zapasy żywności z ubraniami czy środkami higienicznymi nie tylko utrudniają pracę wolontariuszy, lecz także mogą prowadzić do zniszczenia darów przeznaczonych na pomoc uchodźcom.

Zbiórka artykułów higienicznych w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej

Artykuły higieniczne dla uchodźców można przynosić do mieszczącego się przy katowickim rynku Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej. Organizatory proszą, żeby do punktu trafiały wyłącznie artykuły higieniczne. W szczególności potrzebne są: środki do mycia ciała, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, podpaski higieniczne, tampony, pieluchy dziecięce, pieluchy dla dorosłych, naczynia jednorazowe, narzędzia kuchenne jednorazowego użytku, środki antyseptyczne.

Wolontariusze w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej proszą, by wszelkie dary przynoszone na rzecz Ukraińców były nowe.

Gdzie? Rynek 13, Katowice

Kiedy? Codziennie w godzinach 9:00-17:00, sobota w godzinach 9:00-17:00, niedziela w godzinach 9:00-13:00

Zbiórka „Śląskie szpitale dla Ukrainy”

Śląskie szpitale bardzo aktywnie zaangażowały się w pomoc Ukrainie. Katowice, Sosnowiec, Piekary Śląskie i Siemianowice to miasta, w których lekarze zadeklarowali oficjalne zbiórki medyczne dla poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego.

Na liście potrzebnych rzeczy można znaleźć m.in.:

igły i strzykawki,

leki pierwszej pomocy (m.in. przeciwbólowe),

koce termiczne,

apteczki i plecaki medyczne,

defibrylatory i respiratory,

bandaże taktyczne, hemostatyczne, przeciwoparzeniowe, okluzyjne, elastyczne.

Krew dla Ukrainy

Nie tylko w Katowicach, ale i w całej Polsce prowadzona jest akcja „Krew dla Ukrainy”. W ramach wsparcia niemal każdy może oddać krew dla uchodźców i poszkodowanych na wschodniej wojnie.

Gdzie? Raciborska 15, Katowice

Pobiegnij dla Ukrainy

Mieszkańcy Katowic po raz kolejny pokazują, że w ciężkich chwilach potrafią się zjednoczyć i zmobilizować do pomocy. Pobiegnij dla Ukrainy to wyjątkowy bieg, którego 100% dochodu zostanie przeznaczone na rzecz pomocy uchodźcom! Każdy może przystąpić do zawodów – nie ma limitów wiekowych czy czasowych.

Gdzie? Park Leśny w Dolinie Trzech Stawów (Francuska 184), Katowice

Kiedy? 6 marca (niedziela) o godz.12:00

Koncert Walcownia Ukrainie

Pomoc dla Ukrainy w Katowicach ma także wymiar muzyczny i to wysokiej klasy. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska i Walcownia organizują koncert „Walcowania Ukrainie”. Katowice odwiedzi m.in. legenda śląskiego industrial metalu – zespół Oberschlesien.

Kiedy? 11 marca (piątek) godz. 19

Gdzie? Walcownia, ul. 11 listopada 50, Katowice

Klinika Weterynaryjna Brynów – bezpłatna pomoc dla zwierząt z Ukrainy

Katowicka klinika dla zwierząt zaoferowała bezpłatną pomoc dla wszystkich zwierząt z Ukrainy.

Gdzie? Brynowska 25C, Katowice

Punkt informacyjny na Dworcu PKP w Katowicach

Urząd Miasta w ramach akcji „Katowice dla Ukrainy” prowadzi punkt informacyjny dla uchodźców. Na miejscu można uzyskać informacje dotyczące wsparcia udzielanego przez miasto. Ukraińcy mogą m.in. dowiedzieć się, jak zalegalizować pobyt w Polsce czy gdzie przygotowane zostały miejsca noclegowe.

Punkt informacyjny na dworcu PKP Katowice prowadzony jest przez Cudzoziemców śląskiego urzędu wojewódzkiego oraz wolontariuszy. Na miejscu są też pracownicy wydziału spraw obywatelskich. Co ważne, wszystkie informacje są udzielane w języku ukraińskim.

Gdzie? punkt informacyjno-doradczy, dworzec PKP Katowice

Kiedy? codziennie w godzinach 8:00-20:00

Infolinie wsparcia dla obywateli Ukrainy

Zarówno Miasto Katowice, jak i Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach uruchomiły infolinie wsparcia, dzięki którym można uzyskać najważniejsze informacje potrzebne mieszkańcom Ukrainy do legalizacji ich pobytu czy innych spraw związanych z życiem w Polsce.

Infolinia dla obywateli Ukrainy:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach:

numer kontaktowy: 32 606 32 32

godziny wsparcia: poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7:30 do 15:30, wtorki od 7:30 do 18:00

porady w sprawie legalizacji pobytu

Miasto Katowice (Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców):

numer kontaktowy: 539 696 888 lub e-mail: ukraina@katowice.eu

godziny wsparcia: 24/7

porady prawne, pomoc w znalezieniu miejsc noclegowych i inne formy wsparcia

Pomoc prawna dla uchodźcy z Ukrainy

Izba Adwokacka w Katowicach zadeklarowała bezpłatną pomoc prawną dla poszkodowanych w wyniku konfliktu wojennego na Ukrainie. Uchodźcy mogą zgłaszać się siedziby Izby Adwokackiej w wyznaczonych godzinach. Na miejscu czego na nich pomoc prawna i notarialna, dzięki której bez problemu uporają się ze wszystkimi formalnościami w nowej rzeczywistości.

Baza noclegowa na pomoc Ukrainie – Katowice i Śląsk

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i Województwo Śląskie uruchomiły stronę, na której każdy obywatel Ukrainy może znaleźć nocleg. Wszyscy wspólnie tworzymy bazę mieszkańców Katowic, którzy chcą zaoferować miejsce do spania dla uchodźców.

Punkty pomocy doraźnej dla uchodźców

W Katowicach każdy obywatel Ukrainy może skorzystać z aż 3 punktów pomocy doraźnej, które są położone w różnych miejscach na terenie miasta. W punkcie PKP uchodźcy mogą uzyskać podstawową informację dot. form wsparcia dla Ukrainy w Katowicach, takich jak: zakwaterowanie czy sprawy administracyjne.

W Młyńskiej jest tzw. punkt pomocy nocnej dla wszystkich potrzebujących z Ukrainy, którzy potrzebują noclegu, zanim uda im się otrzymać właściwe zakwaterowanie czy zdecydują się na dalszy transport. Trzeci z punktów pomocy mieści się przy Wita Stwosza. Jest to punkt pomocy dziennej, w którym mieszkańcy z Ukrainy mogą skorzystać z 70 miejsc siedzących w oczekiwaniu na zakwaterowanie.

Gdzie?

Punkt powitalny: Dworzec PKP, Katowice

Punkt Nocny: skrzyżowanie Młyńskiej z Pocztową, dawny Urząd Miasta Kraków

Punkt dzienny: Wita Stwosza 7, Katowice

Punkt recepcyjny

W Katowicach otworzono również punkt recepcyjny, gdzie ukraińscy uchodźcy mogą uzyskać podstawową pomoc medyczną, zjeść ciepły posiłek czy otrzymać wsparcie psychologa.

Gdzie? Wita Stwosza 20, Katowice

Bezpłatna pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – centrum Halsamed

Uchodźcy mogą liczyć także na bezpłatną konsultację medyczną w centrum Halsamed. W zakresie ofiarowanej pomocy centrum oferuje zarówno darmową infolinię medyczną, jak i konsultacje stacjonarne.

Gdzie? Kościuszki 229, Katowice

Kontakt: +48 32 724 12 20

Pomoc lekarska dla uchodźców z Ukrainy w katowickim Enel-Med

Bezpłatna pomoc medyczna u lekarza internisty i pediatry.

Gdzie? Chorzowska 152, Katowice

Kontakt: 22 434 09 09

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla uchodźców wojennych

Grupa Enel-Med uruchomiła także bezpłatną infolinię, która oferuje pomoc psychologiczną.

Kontakt: 22 434 09 09

Darmowe zajęcia sportowe dla ukraińskich dzieci

Akademia Młoda Gieksa oferuje różne bezpłatne zajęcia sportowe, które organizacja ma w zakresie swojej oferty. Dzieci z Ukrainy, które musiały uciec z ojczyzny w wyniku działań wojennych, mogą m.in. pograć za darmo w piłkę nożną czy hokeja na lodzie.

Gdzie? Bukowa 1A, Katowice

Bezpłatne wejście do Miasta Ogrodów

zajęcia muzyczne dla dzieci z rodzicami lub opiekunami zaprasza na bezpłatne zajęcia plastyczne i muzyczne dzieci z Ukrainy. Organizatorzy proszą o zapisy poprzez wiadomość SMS na numer 048 665 463 436.

Gdzie? Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice

Kiedy?

4.03.2022 (piątek) godz. 11:00 – zajęcia muzyczne dla dzieci z rodzicami lub opiekunami,

5.03.2022 (sobota) godz. 13:00 – zajęcia muzyczne dla dzieci z rodzicami lub opiekunami,

5.03.2022 (sobota) godz. 15:00 – zajęcia plastyczne dla dzieci z rodzicami,

6.03.2022 (niedziela) godz. 15:30 – rodzinne muzykowanie dla dzieci w wieku przedszkolnym z rodzinami.

Jeśli chcesz udzielić pomocy Ukraińcom w Katowicach bądź szukasz pomocy, to koniecznie odwiedź grupę Facebook'ową „Katowice dla Ukrainy”. Mieszkańcy oferują tam zapasy żywności, transport, noclegi czy atrakcje dla dzieci.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł pozwolił ci wybrać dogodną pomoc dla Ukrainy w Katowicach. Każdy w tym trudnym czasie może wesprzeć uchodźców, tak jak tylko może i potrafi. Jeśli wiesz o jakiejś ciekawej akcji pomocowej bądź zbiórce dla Ukrainy w Katowicach, która nie została poruszona w naszym artykule, to daj nam znać na forum wizażu: Pomoc dla Ukraińców - ważne telefony, zbiórki, jak pomóc? Razem możemy zdziałać więcej!

Pomóc Ukrainie z fundacją Polki



Nasza fundacja „Polki mogą wszystko” nie pozostaje bierna na krzywdę wschodnich sąsiadów. W ramach pomocy dla Ukrainy utworzyłyśmy specjalną zbiórkę. Zebrane środki przeznaczymy na tych, których ta niesprawiedliwa wojna dotknie najbardziej – ukraińskie dzieci. To właśnie one uciekając ze swojej ojczyzny musiały oglądać to, czego nikt – nawet dorosły – nie powinien nigdy widzieć. Jeśli chcesz razem z nami wesprzeć dzieci z Ukrainy, to zapraszamy cię do odwiedzenia strony naszej fundacji. Znajdziesz tam wszelkie informacje o tym, jak możesz nas wspomóc.