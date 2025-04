Emerytury i renty wielu z nas są niskie i wystarczają na bardzo skromne życie. Problem pojawia się, gdy trzeba kupić drogi lek, środki higieniczne, pojechać na rehabilitację. Do kogo można zwrócić zwrócić się o pomoc? Jak choć trochę polepszyć komfort życia, gdy nie mamy sił na codzienne czynności?

Bez kolejki do lekarza

Niektóre osoby mają prawo do opieki lekarskiej poza kolejnością. Dotyczy ono wizyt w zwykłych przychodniach i gabinetach specjalistycznych oraz leczenia szpitalnego. Należą do nich m.in.:

inwalidzi wojenni i wojskowi,

kombatanci,

żołnierze i pracownicy w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

poszkodowani weterani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza Polską,

Uwaga! W przychodni lub w szpitalu musisz okazać dokument potwierdzający twoje prawo doświadczeń bez kolejki. Pomoc powinnaś otrzymać w dniu, w którym się po nią zgłosiłaś. Jeżeli nie jest to możliwe, wówczas musisz zostać przyjęta w innym terminie, ale poza kolejnością z listy oczekujących. W przypadku wizyty u specjalisty, maksymalny termin to 7 dni roboczych.

Inwalidzi wojenni i wojskowi mogą dostać się do lekarza specjalisty bez skierowania. To prawo przysługuje także m.in.:

osobom represjonowanym, kombatantom,

cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

uprawnionym żołnierzom lub pracownikom (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza krajem)

weteranom poszkodowanym (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa).

Natomiast w aptekach poza kolejnością są obsługiwani m.in. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci.

Refundacja przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne (protezy, kule, gorsety, kołnierze ortopedyczne, aparaty słuchowe) lub środki pomocnicze (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne,podkłady) do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu ministra Zdrowia. Jeśli cena jest wyższa od limitu, musisz dopłacić różnicę.

Aby się starać o sprzęt ortopedyczny lub środki pomocnicze, musisz mieć zlecenie od lekarza, zwykle określonego specjalisty, np. na soczewki okularowe – od okulisty, na protezę piersi – chirurga lub onkologa.

W przypadku środków pomocniczych zlecenie wystawia m.in. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, neurolog, chirurg czy onkolog.

Zlecenie jest ważne 90 dni, a przy comiesięcznym zaopatrzeniu w środki pomocnicze – 30 dni. Musisz je potwierdzić w oddziale NFZ (weź ze sobą dowód osobisty), a potem wykupić w sklepie medycznym, który ma podpisaną umowę z funduszem. Szczegółowy wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, które można kupić, znajdziesz na stronie nfz www.nf.gov.pl.

Uwaga! Jeśli zaopatrzenie jest cykliczne, w oddziale NFZ możesz wyrobić kartę zaopatrzenia ważną 12 miesięcy.

Pomoc z PFRON

Jeśli jesteś chora lub niepełnosprawna i nie stać cię na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany z NFZ, możesz wystąpić o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Aby uzyskać dofinansowanie musisz:

mieć dokument potwierdzający niepełnosprawność (wydaje go powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności),

(wydaje go powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności), spełniać kryterium dochodowe – przeciętny miesięczny dochód w rodzinie, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie może przekroczyć kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (1891,73 zł).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Tak też dowiesz się, jakie jeszcze dokumenty musisz dostarczyć.

Opieka pielęgniarska

Osoby przewlekle chore przebywające w domu, które nie potrzebują hospitalizacji, ale wymagają systematycznej opieki, mają prawo do pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Podstawą do otrzymania takiej opieki jest skierowanie od lekarza prowadzącego. Pielęgniarka odwiedza pacjenta w domu –powinna przychodzić co najmniej cztery razy w tygodniu i być półtorej godzin. Do jej obowiązków należy np. założenie cewnika, robienie zastrzyków, oklepywanie, karmienie przez przetokę. Pomoc może trwać do 6 miesięcy.

Uwaga! Środki higieniczne i opatrunkowe musi zapewnić rodzina chorego.

Alicja Hass, autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

