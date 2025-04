Marki L’Oréal Polska oraz Wyborowa Pernod Ricard połączyły siły. Ruszyła produkcja żeli do sanityzacji rąk dla lekarzy i personelu medycznego.

Taki tytuł pojawił się w polskich mediach i po przeczytaniu nagłówków i kilku pierwszych zdań reakcje były pozytywne, acz podszyte „oryginalnym dowcipem”. Informacja o przekazaniu alkoholu na rzecz produkcji żeli odkażających spotkała się z uznaniem i żartami ze strony zamkniętych w domach Polaków.

Z jednej strony jest to bardzo dobra informacja (alkoholu i półproduktów marki L’Oréal wystarczy na pół miliona opakowań), a z drugiej - „wódka jest do picia”, cytując facebookowych forumowiczów. Polakom nie brak poczucia humoru nawet podczas epidemii i komentują:

Wódka jest do picia, nie do mycia

Firma Wyborowa Pernod Ricard i L’Oréal Warsaw Plant efektywnie połączyły siły, bo pierwsza dostawa żelu na bazie wódki z polskim rodowodem pojawi się w szpitalach zakaźnych już w kwietniu. Żele odkażające wodno-alkoholowe są produktem koniecznym i nie może dojść do ich dużego deficytu, co zauważyły duże koncerny.

W Polsce mogliśmy kontynuować działania, które przeprowadziliśmy także na innych rynkach, gdzie przekazaliśmy alkohol na produkcję środków dezynfekujących lub przekształciliśmy nasze zakłady produkcyjne, dostosowując je do produkcji środków dezynfekujących m.in. w USA, we Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech

– powiedziała Fabrice Audan, prezes Wyborowa Pernod Ricard.