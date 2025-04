Na świecie jest obecnie ponad 40 mln niewolników, co czwarty z nich jest dzieckiem. Skala tego problemu jest ogromna i rośnie, dlatego tak ważne jest znaczenie kampanii #MyFreedomDay. Akcja została zainicjowana przez najpopularniejszą na świecie amerykańską stację informacyjną CNN. W jej ramach dziennikarze zadają proste pytanie: „Czym dla Ciebie jest wolność?” i zachęcają uczniów do podzielenia się swoimi odpowiedziami w mediach społecznościowych poprzez komentarze, zdjęcia lub materiały wideo oznaczone hashtagiem #MyFreedomDay. Zeszłoroczna edycja kampanii cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyli w niej ludzie z ponad 100 krajów, a hashtag #MyFreedomDay został wyświetlony 1,4 miliarda razy na Twitterze i 20 milionów razy na Instagramie.

#MyFreedomDay dowodzi, że młodzież na całym świecie potrafi zmobilizować się, biorąc udział w całodniowej skoordynowanej akcji wsparcia dla osób, które przeszły przez piekło współczesnego niewolnictwa. Od Seulu po Sydney, od Londynu po Los Angeles. CNN spodziewa się, że tysiące uczniów zjednoczą się 14 marca, wzywając do położenia kresu niewolnictwu. Uczniowie z polskiego Poznania przekonali nas, że w ramach swojego zgłoszenia do #MyFreedomDay planują coś naprawdę wielkiego i nie możemy się już doczekać chwili, gdy przekonamy się, co to będzie

–mówi Leif Coorlim, redaktor naczelny CNN Freedom Project.