Niby mundurowi nie mają poczucia humoru, a tu proszę! Policja z Nowej Zelandii całkowicie umyka stereotypom. Ten krótki filmik jest hitem internetu!

Reklama

Nagranie wykonane ukrytą kamerą to dokument potwierdzający... posiadanie poczucia humoru przez nowozelandzkich policjantów. Filmik ze wspólnej muzycznej zabawy w windzie błyskawicznie trafił do sieci. Co się na nim znajduje?

Polski piłkarz uratował życie duńskiemu kibicowi. Jak?

Policjanci z Nowej Zelandii pokazali, że mają poczucie humoru

To dość oryginalny sposób na podróżowanie windą i sposób na integrację. Policjanci z Nowej Zelandii nie marnują czasu i potrafią wykorzystać każdą chwilę na odreagowanie (ten stres!) i wspólną zabawę. Wybijali rytm muzyki, tupiąc, uderzając w ściany windy i klaszcząc. Tym zyskali sympatię internautów.

Nagranie wykonane ukrytą kamerą odtworzono ponad 260 tysięcy razy w ciągu pierwszej doby od pojawienia się w sieci. Mamy nadzieję, że stróże prawa nie poniosą konsekwencji tego, że... są po prostu ludźmi :)

Reklama

Jest nazywana afgańską Rihanną. O czym rapuje? Posłuchaj